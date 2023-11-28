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Прочный миропорядок невозможен без суверенной России, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
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16:29 28.11.2023 (обновлено: 16:52 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/miroporyadok-1912416454.html
Прочный миропорядок невозможен без суверенной России, заявил Путин
Прочный миропорядок невозможен без суверенной России, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
Прочный миропорядок невозможен без суверенной России, заявил Путин
Без суверенной сильной России прочный стабильный миропорядок невозможен, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Всемирного русского народного... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:29
2023-11-28T16:52
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Без суверенной сильной России прочный стабильный миропорядок невозможен, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Всемирного русского народного собора."Без суверенной сильной России никакой прочный стабильный миропорядок невозможен", - заявил Путин.При этом он отметил, что страна знает, какой угрозе противостоит.
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Путин: "Без суверенной сильной России прочный и стабильный миропорядок невозможен"
Путин: "Без суверенной сильной России прочный и стабильный миропорядок невозможен"
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Прочный миропорядок невозможен без суверенной России, заявил Путин

Путин: без суверенной России прочный и стабильный миропорядок невозможен

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Без суверенной сильной России прочный стабильный миропорядок невозможен, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Всемирного русского народного собора.
"Без суверенной сильной России никакой прочный стабильный миропорядок невозможен", - заявил Путин.
При этом он отметил, что страна знает, какой угрозе противостоит.
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