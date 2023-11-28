https://ria.ru/20231128/miroporyadok-1912416454.html

Прочный миропорядок невозможен без суверенной России, заявил Путин

Прочный миропорядок невозможен без суверенной России, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023

Прочный миропорядок невозможен без суверенной России, заявил Путин

Без суверенной сильной России прочный стабильный миропорядок невозможен, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Всемирного русского народного... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:29

2023-11-28T16:29

2023-11-28T16:52

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Без суверенной сильной России прочный стабильный миропорядок невозможен, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Всемирного русского народного собора."Без суверенной сильной России никакой прочный стабильный миропорядок невозможен", - заявил Путин.При этом он отметил, что страна знает, какой угрозе противостоит.

https://ria.ru/20230616/mnogopolyarnost-1878675163.html

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Путин: "Без суверенной сильной России прочный и стабильный миропорядок невозможен" Путин: "Без суверенной сильной России прочный и стабильный миропорядок невозможен" 2023-11-28T16:29 true PT0M09S

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владимир путин, россия