https://ria.ru/20231128/miroporyadok-1912416454.html
Прочный миропорядок невозможен без суверенной России, заявил Путин
Прочный миропорядок невозможен без суверенной России, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023
Прочный миропорядок невозможен без суверенной России, заявил Путин
Без суверенной сильной России прочный стабильный миропорядок невозможен, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Всемирного русского народного... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:29
2023-11-28T16:29
2023-11-28T16:52
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Без суверенной сильной России прочный стабильный миропорядок невозможен, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Всемирного русского народного собора."Без суверенной сильной России никакой прочный стабильный миропорядок невозможен", - заявил Путин.При этом он отметил, что страна знает, какой угрозе противостоит.
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Путин: "Без суверенной сильной России прочный и стабильный миропорядок невозможен"
Путин: "Без суверенной сильной России прочный и стабильный миропорядок невозможен"
2023-11-28T16:29
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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владимир путин, россия
Прочный миропорядок невозможен без суверенной России, заявил Путин
Путин: без суверенной России прочный и стабильный миропорядок невозможен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Без суверенной сильной России прочный стабильный миропорядок невозможен, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Всемирного русского народного собора.
"Без суверенной сильной России никакой прочный стабильный миропорядок невозможен", - заявил Путин.
При этом он отметил, что страна знает, какой угрозе противостоит.
Путин заявил об укреплении многополярности