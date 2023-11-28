https://ria.ru/20231128/mir-1912468741.html
Мишустин назвал настоящее и будущее Русского мира крайне актуальной темой
Мишустин назвал настоящее и будущее Русского мира крайне актуальной темой - РИА Новости, 28.11.2023
Мишустин назвал настоящее и будущее Русского мира крайне актуальной темой
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поприветствовал патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участников и гостей XXV Всемирного русского народного собора,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:31
2023-11-28T18:31
2023-11-28T18:31
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поприветствовал патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участников и гостей XXV Всемирного русского народного собора, отметив, что в условиях, когда Россия столкнулась с серьёзными вызовами, настоящее и будущее Русского мира – крайне актуальная тема, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Во вторник Всемирному русскому народному собору исполнилось 30 лет. "Рад приветствовать всех участников юбилейного XXV Всемирного русского народного собора... В условиях, когда наша страна столкнулась с серьёзными вызовами, настоящее и будущее Русского мира – крайне актуальная тема для каждого из нас. Поддержка и популяризация русского языка, сохранение исторической памяти и отечественной культуры являются важнейшими национальными задачами. Для их эффективного решения нужна консолидация общества, взаимодействие государства и церкви. Необходимо продолжать расширение межнационального и межконфессионального диалога, укрепление единства и сплочённости русского народа", - говорится в приветствии. Премьер-министр также отметил, что мероприятие объединяет представителей органов власти, деловых кругов, религиозных конфессий, делегатов русских общин, учёных и экспертов для обсуждения актуальных вопросов уже на протяжении 30 лет. В рамках собора затрагиваются такие темы, как демография и народосбережение, защита традиционной семьи, духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения. Мишустин выразил уверенность, что мероприятия форума, продуктивные встречи, конструктивные диалоги и дискуссии поспособствуют обмену знаниями, а новые идеи реализуются в ближайшее время. Также он пожелал участникам и гостям форума успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20231128/mir-1912458749.html
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россия, михаил мишустин
Мишустин назвал настоящее и будущее Русского мира крайне актуальной темой
Мишустин назвал настоящее и будущее Русского мира актуальной темой для каждого
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поприветствовал патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участников и гостей XXV Всемирного русского народного собора, отметив, что в условиях, когда Россия столкнулась с серьёзными вызовами, настоящее и будущее Русского мира – крайне актуальная тема, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
кабмина.
Во вторник Всемирному русскому народному собору исполнилось 30 лет.
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"Рад приветствовать всех участников юбилейного XXV Всемирного русского народного собора... В условиях, когда наша страна столкнулась с серьёзными вызовами, настоящее и будущее Русского мира – крайне актуальная тема для каждого из нас. Поддержка и популяризация русского языка, сохранение исторической памяти и отечественной культуры являются важнейшими национальными задачами. Для их эффективного решения нужна консолидация общества, взаимодействие государства и церкви. Необходимо продолжать расширение межнационального и межконфессионального диалога, укрепление единства и сплочённости русского народа", - говорится в приветствии.
Премьер-министр также отметил, что мероприятие объединяет представителей органов власти, деловых кругов, религиозных конфессий, делегатов русских общин, учёных и экспертов для обсуждения актуальных вопросов уже на протяжении 30 лет. В рамках собора затрагиваются такие темы, как демография и народосбережение, защита традиционной семьи, духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения.
Мишустин выразил уверенность, что мероприятия форума, продуктивные встречи, конструктивные диалоги и дискуссии поспособствуют обмену знаниями, а новые идеи реализуются в ближайшее время. Также он пожелал участникам и гостям форума успехов и всего наилучшего.
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