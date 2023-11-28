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Мишустин назвал настоящее и будущее Русского мира крайне актуальной темой - РИА Новости, 28.11.2023
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18:31 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/mir-1912468741.html
Мишустин назвал настоящее и будущее Русского мира крайне актуальной темой
Мишустин назвал настоящее и будущее Русского мира крайне актуальной темой - РИА Новости, 28.11.2023
Мишустин назвал настоящее и будущее Русского мира крайне актуальной темой
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поприветствовал патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участников и гостей XXV Всемирного русского народного собора,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:31
2023-11-28T18:31
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поприветствовал патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участников и гостей XXV Всемирного русского народного собора, отметив, что в условиях, когда Россия столкнулась с серьёзными вызовами, настоящее и будущее Русского мира – крайне актуальная тема, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Во вторник Всемирному русскому народному собору исполнилось 30 лет. "Рад приветствовать всех участников юбилейного XXV Всемирного русского народного собора... В условиях, когда наша страна столкнулась с серьёзными вызовами, настоящее и будущее Русского мира – крайне актуальная тема для каждого из нас. Поддержка и популяризация русского языка, сохранение исторической памяти и отечественной культуры являются важнейшими национальными задачами. Для их эффективного решения нужна консолидация общества, взаимодействие государства и церкви. Необходимо продолжать расширение межнационального и межконфессионального диалога, укрепление единства и сплочённости русского народа", - говорится в приветствии. Премьер-министр также отметил, что мероприятие объединяет представителей органов власти, деловых кругов, религиозных конфессий, делегатов русских общин, учёных и экспертов для обсуждения актуальных вопросов уже на протяжении 30 лет. В рамках собора затрагиваются такие темы, как демография и народосбережение, защита традиционной семьи, духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения. Мишустин выразил уверенность, что мероприятия форума, продуктивные встречи, конструктивные диалоги и дискуссии поспособствуют обмену знаниями, а новые идеи реализуются в ближайшее время. Также он пожелал участникам и гостям форума успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20231128/mir-1912458749.html
https://ria.ru/20231124/kultura-1911672211.html
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россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал настоящее и будущее Русского мира крайне актуальной темой

Мишустин назвал настоящее и будущее Русского мира актуальной темой для каждого

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поприветствовал патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участников и гостей XXV Всемирного русского народного собора, отметив, что в условиях, когда Россия столкнулась с серьёзными вызовами, настоящее и будущее Русского мира – крайне актуальная тема, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Во вторник Всемирному русскому народному собору исполнилось 30 лет.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора. 28 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Патриарх Кирилл назвал формулу Русского мира
Вчера, 17:56
"Рад приветствовать всех участников юбилейного XXV Всемирного русского народного собора... В условиях, когда наша страна столкнулась с серьёзными вызовами, настоящее и будущее Русского мира – крайне актуальная тема для каждого из нас. Поддержка и популяризация русского языка, сохранение исторической памяти и отечественной культуры являются важнейшими национальными задачами. Для их эффективного решения нужна консолидация общества, взаимодействие государства и церкви. Необходимо продолжать расширение межнационального и межконфессионального диалога, укрепление единства и сплочённости русского народа", - говорится в приветствии.
Премьер-министр также отметил, что мероприятие объединяет представителей органов власти, деловых кругов, религиозных конфессий, делегатов русских общин, учёных и экспертов для обсуждения актуальных вопросов уже на протяжении 30 лет. В рамках собора затрагиваются такие темы, как демография и народосбережение, защита традиционной семьи, духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения.
Мишустин выразил уверенность, что мероприятия форума, продуктивные встречи, конструктивные диалоги и дискуссии поспособствуют обмену знаниями, а новые идеи реализуются в ближайшее время. Также он пожелал участникам и гостям форума успехов и всего наилучшего.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Пашинян оценил роль русской культуры в современном мире
24 ноября, 16:52
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
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