Захарова заявила, что 2023 год обозначил голос мирового большинства
Захарова: 2023 год обозначил голос мирового большинства, Россия с ним солидарна
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Текущий год явно и несомненно обозначил голос мирового большинства, позиция Москвы во многом совпадает с ним, что проявилось в том числе в ходе многочисленных саммитов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT.
"Этот год очень явно, очень четко, без каких-то возможностей для сомнений обозначил голос мирового большинства. И он созвучен нашему голосу, и мы говорим со схожих и во многом совпадающих позиций", - сказала Захарова.
Она уточнила, что именно в этом году в ходе многочисленных саммитов стало понятно, что Москва не принимает диктата, деления мира на "исключительных и всех остальных", на "джунгли" и "сады". "Мы все равные. Наши предки неоднократно боролись за равноправие и свободу. Они боролись с жутким рабовладельческим гнетом на африканском континенте, они боролись с колониализмом в различных странах Азии, они боролись за независимость в Латинской Америке... с фашизмом и нацизмом как очередной формы сегрегации", - подчеркнула Захарова.