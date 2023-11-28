https://ria.ru/20231128/mir-1912321203.html

Захарова заявила, что 2023 год обозначил голос мирового большинства

Захарова заявила, что 2023 год обозначил голос мирового большинства - РИА Новости, 28.11.2023

Захарова заявила, что 2023 год обозначил голос мирового большинства

Текущий год явно и несомненно обозначил голос мирового большинства, позиция Москвы во многом совпадает с ним, что проявилось в том числе в ходе многочисленных... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:15

2023-11-28T12:15

2023-11-28T12:39

в мире

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Текущий год явно и несомненно обозначил голос мирового большинства, позиция Москвы во многом совпадает с ним, что проявилось в том числе в ходе многочисленных саммитов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT. "Этот год очень явно, очень четко, без каких-то возможностей для сомнений обозначил голос мирового большинства. И он созвучен нашему голосу, и мы говорим со схожих и во многом совпадающих позиций", - сказала Захарова. Она уточнила, что именно в этом году в ходе многочисленных саммитов стало понятно, что Москва не принимает диктата, деления мира на "исключительных и всех остальных", на "джунгли" и "сады". "Мы все равные. Наши предки неоднократно боролись за равноправие и свободу. Они боролись с жутким рабовладельческим гнетом на африканском континенте, они боролись с колониализмом в различных странах Азии, они боролись за независимость в Латинской Америке... с фашизмом и нацизмом как очередной формы сегрегации", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)