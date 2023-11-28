https://ria.ru/20231128/mintrud-1912320726.html

Минтруд назвал регионы, в которых нет ПНИ для людей с инвалидностью

Минтруд назвал регионы, в которых нет ПНИ для людей с инвалидностью - РИА Новости, 28.11.2023

Минтруд назвал регионы, в которых нет ПНИ для людей с инвалидностью

Психоневрологических интернатов и других учреждений для инвалидов сегодня нет в трех регионах: Севастополе, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:15

2023-11-28T12:15

2023-11-28T14:53

общество

севастополь

россия

ненецкий автономный округ

ольга баталина

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Психоневрологических интернатов и других учреждений для инвалидов сегодня нет в трех регионах: Севастополе, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина."В трех регионах у нас таких организаций (для инвалидов - ред.) нет вообще. Это Севастополь, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего на текущий день и детей, и взрослых в таких организациях проживает 163 тысячи человек", – сказала Баталина во время совместного заседания комитетов по рассмотрению специального доклада уполномоченного по правам человека в РФ.По её словам, сегодня в России есть всего 687 психоневрологических интернатов (ПНИ) - отдельных социальных домов-интернатов для граждан с такими заболеваниями, и интернатов общего типа с отделением ПНИ. Из них для взрослых граждан - 576 и 111 для детей."После того, как мы начали выходить из ковида, с 2021 года с 1 января мы существенно обновили и выпустили новые правила организации деятельности таких организаций социального обслуживания, в том числе и стационаров", – добавила Баталина.В новых правилах установили рекомендуемое штатное расписание, внедрение которого идет и сейчас через интеграцию в региональные нормативные акты. Кроме того, изменились условия проживания в интернатах - это семейные жилые группы с размещением не более трех человек, организовано пространство для дневной занятости."Очень важно, что мы не потеряли людей в ковид. Потому что вы понимаете, что это люди с ослабленным здоровьем. Потому что помимо психического заболевания у них еще целый набор сочетанных заболеваний. И поэтому для нас ключевой задачей 2020-2021 года было сохранить их жизни и сохранить их здоровье в интернатах", – поделилась замминистра.Для предотвращения проникновения коронавирусной инфекции в ПНИ вводились закрытые двухнедельные смены - сотрудники две недели безвыходно жили внутри интерната. Параллельно работников поддерживали стимулирующими выплатами, что позволило не допустить потерь человеческих жизней и сохранить коллектив.

https://ria.ru/20221116/invalidy-1831995291.html

https://ria.ru/20231127/reabilitatsiya-1912187865.html

севастополь

россия

ненецкий автономный округ

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общество, севастополь, россия, ненецкий автономный округ, ольга баталина