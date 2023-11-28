https://ria.ru/20231128/ministerstvo_schastya-1912267071.html
Россияне оценили идею создания министерства счастья
Россияне оценили идею создания министерства счастья - РИА Новости, 28.11.2023
Россияне оценили идею создания министерства счастья
Более половины россиян выступают против создания министерства счастья (56%), положительно к такой инициативе относятся 23%, главный аргумент в пользу такого... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T06:17
2023-11-28T06:17
2023-11-28T06:17
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Более половины россиян выступают против создания министерства счастья (56%), положительно к такой инициативе относятся 23%, главный аргумент в пользу такого органа – люди несчастны (29%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. "Согласно недавно озвученной инициативе, гипотетическое российское "министерство счастья" (Минсчаст РФ) должно заниматься оценкой того, насколько любой принимаемый в стране закон делает россиян более счастливыми. По данным опроса ВЦИОМ, большинство опрошенных россиян (56%) считают, что создание министерства счастья в России скорее не нужно, 23% опрошенных полагают, что скорее нужно, 21% затруднились с ответом", - сообщил директор ВЦИОМ-Консалтинг Алексей Верижников. По его словам, одна из проблем, возникающих с созданием такого министерства, - это проблема экспертизы принимаемых законов на предмет выявления их потенциала на "осчастливливание" соотечественников. "Существует ли методология, которая позволяет определить "объем генерации счастья" от законопроекта, проходящего слушания? Тем более что многие законопроекты "сухие" по названию и наполнению, с "счастьем" в той или иной версии интерпретации этого слова напрямую не ассоциируются", - считает Верижников. На вопрос о том, почему в России нужно создать министерство счастья, опрошенные чаще отмечали в качестве причины, что люди несчастны – 29%, недостаточно счастья, позитивных эмоций – 8%. Противники этой идеи отмечали, что нельзя сделать всех людей счастливыми, счастье нельзя регулировать, все люди разные, каждый кузнец своего счастья – 19%, и так много чиновников, министерств, еще больше чиновников, бюрократия – 16%. Еще одна группа ответов касалась нецелесообразности такого министерства (непонятны цели и задачи – 10%; глупость – 8%; нужно заниматься другими проблемами - 6%; все и так счастливы – 4%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 ноября 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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общество, россия, вциом
Россияне оценили идею создания министерства счастья
ВЦИОМ: 56% россиян скептически относятся к идее создать министерство счастья
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Более половины россиян выступают против создания министерства счастья (56%), положительно к такой инициативе относятся 23%, главный аргумент в пользу такого органа – люди несчастны (29%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
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"Согласно недавно озвученной инициативе, гипотетическое российское "министерство счастья" (Минсчаст РФ) должно заниматься оценкой того, насколько любой принимаемый в стране закон делает россиян более счастливыми. По данным опроса ВЦИОМ, большинство опрошенных россиян (56%) считают, что создание министерства счастья в России скорее не нужно, 23% опрошенных полагают, что скорее нужно, 21% затруднились с ответом", - сообщил директор ВЦИОМ-Консалтинг Алексей Верижников.
По его словам, одна из проблем, возникающих с созданием такого министерства, - это проблема экспертизы принимаемых законов на предмет выявления их потенциала на "осчастливливание" соотечественников.
"Существует ли методология, которая позволяет определить "объем генерации счастья" от законопроекта, проходящего слушания? Тем более что многие законопроекты "сухие" по названию и наполнению, с "счастьем" в той или иной версии интерпретации этого слова напрямую не ассоциируются", - считает Верижников.
На вопрос о том, почему в России нужно создать министерство счастья, опрошенные чаще отмечали в качестве причины, что люди несчастны – 29%, недостаточно счастья, позитивных эмоций – 8%. Противники этой идеи отмечали, что нельзя сделать всех людей счастливыми, счастье нельзя регулировать, все люди разные, каждый кузнец своего счастья – 19%, и так много чиновников, министерств, еще больше чиновников, бюрократия – 16%. Еще одна группа ответов касалась нецелесообразности такого министерства (непонятны цели и задачи – 10%; глупость – 8%; нужно заниматься другими проблемами - 6%; все и так счастливы – 4%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 ноября 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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