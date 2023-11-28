https://ria.ru/20231128/mina-1912353203.html

Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину

Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину - РИА Новости, 28.11.2023

Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину

Местный житель нашел выброшенную на берег мину под Севастополем - она оказалась учебной и потому неопасной, сообщается в телеграм-канале управления Росгвардии... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:58

2023-11-28T13:58

2023-11-28T14:01

происшествия

севастополь

евпатория

саки (крым)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Местный житель нашел выброшенную на берег мину под Севастополем - она оказалась учебной и потому неопасной, сообщается в телеграм-канале управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. "Бойцы севастопольского ОМОН Росгвардии провели обследование снаряда, который вынесло на берег одного из пляжей (под Севастополем) после шторма. Подозрительную находку обнаружил местный житель", - сообщается в канале. Взрывотехники на месте установили, что это учебная морская реактивно-всплывающая мина, не опасная для окружающих. Боеприпас передан специалистам Черноморского флота. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.

https://ria.ru/20231127/pamyatnik-1912117469.html

севастополь

евпатория

саки (крым)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, евпатория, саки (крым), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, сильный шторм на черноморском побережье россии