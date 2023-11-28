Рейтинг@Mail.ru
Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 28.11.2023 (обновлено: 14:01 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/mina-1912353203.html
Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину
Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину - РИА Новости, 28.11.2023
Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину
Местный житель нашел выброшенную на берег мину под Севастополем - она оказалась учебной и потому неопасной, сообщается в телеграм-канале управления Росгвардии... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:58
2023-11-28T14:01
происшествия
севастополь
евпатория
саки (крым)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912353479_0:22:1200:697_1920x0_80_0_0_a4ab6108ed6f095afdae53f4e1b2e428.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Местный житель нашел выброшенную на берег мину под Севастополем - она оказалась учебной и потому неопасной, сообщается в телеграм-канале управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. "Бойцы севастопольского ОМОН Росгвардии провели обследование снаряда, который вынесло на берег одного из пляжей (под Севастополем) после шторма. Подозрительную находку обнаружил местный житель", - сообщается в канале. Взрывотехники на месте установили, что это учебная морская реактивно-всплывающая мина, не опасная для окружающих. Боеприпас передан специалистам Черноморского флота. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
https://ria.ru/20231127/pamyatnik-1912117469.html
севастополь
евпатория
саки (крым)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912353479_8:0:1139:848_1920x0_80_0_0_24505d992f8a59c4c482098fdf1b7716.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, евпатория, саки (крым), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Севастополь, Евпатория, Саки (Крым), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Сильный шторм на Черноморском побережье России
Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину

Росгвардия: под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину

© Фото : Росгвардия по Республике Крым и городу СевастополюУчебная морская реактивно-всплывающая мина, выброшенная на берег после шторма в Севастополе
Учебная морская реактивно-всплывающая мина, выброшенная на берег после шторма в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Росгвардия по Республике Крым и городу Севастополю
Учебная морская реактивно-всплывающая мина, выброшенная на берег после шторма в Севастополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Местный житель нашел выброшенную на берег мину под Севастополем - она оказалась учебной и потому неопасной, сообщается в телеграм-канале управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
"Бойцы севастопольского ОМОН Росгвардии провели обследование снаряда, который вынесло на берег одного из пляжей (под Севастополем) после шторма. Подозрительную находку обнаружил местный житель", - сообщается в канале.
Взрывотехники на месте установили, что это учебная морская реактивно-всплывающая мина, не опасная для окружающих. Боеприпас передан специалистам Черноморского флота.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Севастополе уцелел памятник апостолу Андрею Первозванному
Вчера, 14:00
 
ПроисшествияСевастопольЕвпаторияСаки (Крым)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала