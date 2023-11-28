https://ria.ru/20231128/mina-1912353203.html
Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину
Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину - РИА Новости, 28.11.2023
Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину
Местный житель нашел выброшенную на берег мину под Севастополем - она оказалась учебной и потому неопасной, сообщается в телеграм-канале управления Росгвардии... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:58
2023-11-28T13:58
2023-11-28T14:01
происшествия
севастополь
евпатория
саки (крым)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Местный житель нашел выброшенную на берег мину под Севастополем - она оказалась учебной и потому неопасной, сообщается в телеграм-канале управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. "Бойцы севастопольского ОМОН Росгвардии провели обследование снаряда, который вынесло на берег одного из пляжей (под Севастополем) после шторма. Подозрительную находку обнаружил местный житель", - сообщается в канале. Взрывотехники на месте установили, что это учебная морская реактивно-всплывающая мина, не опасная для окружающих. Боеприпас передан специалистам Черноморского флота. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
https://ria.ru/20231127/pamyatnik-1912117469.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, севастополь, евпатория, саки (крым), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Севастополь, Евпатория, Саки (Крым), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Сильный шторм на Черноморском побережье России
Под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину
Росгвардия: под Севастополем шторм выбросил на пляж морскую мину