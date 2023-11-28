https://ria.ru/20231128/lozh-1912379753.html

"Невидимая часть айсберга". В Киеве раскрыли шокирующую ложь Зеленского

"Невидимая часть айсберга". В Киеве раскрыли шокирующую ложь Зеленского - РИА Новости, 28.11.2023

"Невидимая часть айсберга". В Киеве раскрыли шокирующую ложь Зеленского

Правительство Зеленского скрывает огромные потери ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:15

2023-11-28T15:15

2023-11-28T16:31

в мире

украина

киев

олег соскин

леонид кучма

вооруженные силы украины

нато

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правительство Зеленского скрывает огромные потери ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Есть нижняя часть айсберга, мы ее не видим, но она есть. Потери Украины просто огромны", — указал политолог. Он также упомянул инцидент с сообщением о более чем миллионе погибших и пропавших без вести солдат ВСУ на украинском телеканале "1+1".По словам эксперта, Киев скрывает от своих граждан настоящее положение дел в Вооруженных силах Украины и гигантское число погибших. Он указал, что союзники Зеленского на Западе хорошо осведомлены о человеческой катастрофе украинской армии."Это просто не говорится официальной властью Украины, Зеленским и его правительством", — пожаловался Соскин.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20231127/pvo-1912248717.html

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в мире, украина, киев, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, артемовский, политика