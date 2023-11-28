https://ria.ru/20231128/lozh-1912379753.html
"Невидимая часть айсберга". В Киеве раскрыли шокирующую ложь Зеленского
"Невидимая часть айсберга". В Киеве раскрыли шокирующую ложь Зеленского - РИА Новости, 28.11.2023
"Невидимая часть айсберга". В Киеве раскрыли шокирующую ложь Зеленского
Правительство Зеленского скрывает огромные потери ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:15
2023-11-28T15:15
2023-11-28T16:31
в мире
украина
киев
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правительство Зеленского скрывает огромные потери ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Есть нижняя часть айсберга, мы ее не видим, но она есть. Потери Украины просто огромны", — указал политолог. Он также упомянул инцидент с сообщением о более чем миллионе погибших и пропавших без вести солдат ВСУ на украинском телеканале "1+1".По словам эксперта, Киев скрывает от своих граждан настоящее положение дел в Вооруженных силах Украины и гигантское число погибших. Он указал, что союзники Зеленского на Западе хорошо осведомлены о человеческой катастрофе украинской армии."Это просто не говорится официальной властью Украины, Зеленским и его правительством", — пожаловался Соскин.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20231127/pvo-1912248717.html
украина
киев
артемовский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, артемовский, политика
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Артемовский, Политика
"Невидимая часть айсберга". В Киеве раскрыли шокирующую ложь Зеленского
Соскин: правительство Зеленского скрывает огромные потери ВСУ