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"Невидимая часть айсберга". В Киеве раскрыли шокирующую ложь Зеленского - РИА Новости, 28.11.2023
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15:15 28.11.2023 (обновлено: 16:31 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/lozh-1912379753.html
"Невидимая часть айсберга". В Киеве раскрыли шокирующую ложь Зеленского
"Невидимая часть айсберга". В Киеве раскрыли шокирующую ложь Зеленского - РИА Новости, 28.11.2023
"Невидимая часть айсберга". В Киеве раскрыли шокирующую ложь Зеленского
Правительство Зеленского скрывает огромные потери ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:15
2023-11-28T16:31
в мире
украина
киев
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правительство Зеленского скрывает огромные потери ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Есть нижняя часть айсберга, мы ее не видим, но она есть. Потери Украины просто огромны&quot;, — указал политолог. Он также упомянул инцидент с сообщением о более чем миллионе погибших и пропавших без вести солдат ВСУ на украинском телеканале &quot;1+1&quot;.По словам эксперта, Киев скрывает от своих граждан настоящее положение дел в Вооруженных силах Украины и гигантское число погибших. Он указал, что союзники Зеленского на Западе хорошо осведомлены о человеческой катастрофе украинской армии.&quot;Это просто не говорится официальной властью Украины, Зеленским и его правительством&quot;, — пожаловался Соскин.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
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в мире, украина, киев, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, артемовский, политика
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Артемовский, Политика
"Невидимая часть айсберга". В Киеве раскрыли шокирующую ложь Зеленского

Соскин: правительство Зеленского скрывает огромные потери ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правительство Зеленского скрывает огромные потери ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Есть нижняя часть айсберга, мы ее не видим, но она есть. Потери Украины просто огромны", — указал политолог. Он также упомянул инцидент с сообщением о более чем миллионе погибших и пропавших без вести солдат ВСУ на украинском телеканале "1+1".

По словам эксперта, Киев скрывает от своих граждан настоящее положение дел в Вооруженных силах Украины и гигантское число погибших. Он указал, что союзники Зеленского на Западе хорошо осведомлены о человеческой катастрофе украинской армии.
«

"Это просто не говорится официальной властью Украины, Зеленским и его правительством", — пожаловался Соскин.

ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
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В миреУкраинаКиевОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинАртемовскийПолитика
 
 
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