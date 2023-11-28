https://ria.ru/20231128/kuzbass-1912444065.html
Кузбасс в Новый год станет большим праздничным пространством
Кузбасс в Новый год станет большим праздничным пространством - РИА Новости, 28.11.2023
Кузбасс в Новый год станет большим праздничным пространством
Кузбасс в Новый год станет большим праздничным пространством, где пройдет более 2 тысяч мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:10
2023-11-28T17:10
2023-11-28T17:20
общество
россия
кемерово
сергей цивилев
дед мороз
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Кузбасс в Новый год станет большим праздничным пространством, где пройдет более 2 тысяч мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона. "В концепцию проекта "Новогодний Кузбасс! Большие сибирские каникулы" заложено 12 форматов отдыха. Кузбасс станет одним большим праздничным пространством, чтобы и молодежь, и взрослые побывали на разных площадках, увидели многообразие культуры и традиций родного региона. Главная цель концепции — сделать регион центром новогодних путешествий, причем не только для кузбассовцев. Мы приглашаем в гости жителей всей России — в резиденцию Деда Мороза в музее-заповеднике "Томская Писаница", в самый большой в стране тюбинг-парк в Шерегеше, на наши ярмарки, спектакли и народные гуляния", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что в преддверии Нового года и Рождества начал работу главный визит-центр региона — в Кузбасском краеведческом музее по адресу: Кемерово, Советский проспект, 55. Он поможет жителям и гостям Кузбасса сориентироваться в большой праздничной программе. В пятницу, 1 декабря, такие центры откроются во всех муниципальных образованиях. Уточняется, что на время новогодней кампании в Кузбассе запланировано более 2 тысяч мероприятий. Среди них — культурный марафон, гастронавигатор, зимние забавы. Подробную информацию, а также адреса визит-центров можно узнать на сайте Новогодний Кузбасс. Подчеркивается, что самый большой в регионе ледовый каток откроют на Московской площади. Одновременно кататься на нем смогут более тысячи человек. 30 и 31 декабря всех прилетающих в Кузбасс в аэропортах будут встречать сказочные герои, а 23 декабря на площади Советов состоится основное новогоднее торжество — День Снегурочки с самым массовым хороводом. По поручению губернатора Сергея Цивилева, больницы, школы, социальные учреждения, промышленные предприятия и торговые точки Кузбасса оформляются в едином региональном стиле "Большие сибирские каникулы". По традиции, в муниципалитетах пройдут конкурсы на лучший двор, подъезд, снежный городок. С 14 декабря по 5 января в Кузбассе состоится благотворительная акция "Рождество для всех и для каждого". Специальные новогодние елки, на которых дети из детских домов и интернатов региона разместят открытки с пожеланиями, будут установлены в 100 крупных торговых объектах. С 15 декабря по 31 марта кузбассовцы смогут принять участие в федеральном проекте "Елка желаний", совершив новогоднее чудо для маленьких земляков.
https://ria.ru/20231108/kuzbass-1908176089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кемерово, сергей цивилев, дед мороз, кемеровская область
Общество, Россия, Кемерово, Сергей Цивилев, Дед Мороз, Кемеровская область
КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Кузбасс в Новый год станет большим праздничным пространством, где пройдет более 2 тысяч мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"В концепцию проекта "Новогодний Кузбасс! Большие сибирские каникулы" заложено 12 форматов отдыха. Кузбасс станет одним большим праздничным пространством, чтобы и молодежь, и взрослые побывали на разных площадках, увидели многообразие культуры и традиций родного региона. Главная цель концепции — сделать регион центром новогодних путешествий, причем не только для кузбассовцев. Мы приглашаем в гости жителей всей России
— в резиденцию Деда Мороза
в музее-заповеднике "Томская Писаница", в самый большой в стране тюбинг-парк в Шерегеше, на наши ярмарки, спектакли и народные гуляния", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева
.
Отмечается, что в преддверии Нового года и Рождества начал работу главный визит-центр региона — в Кузбасском краеведческом музее по адресу: Кемерово
, Советский проспект, 55. Он поможет жителям и гостям Кузбасса сориентироваться в большой праздничной программе. В пятницу, 1 декабря, такие центры откроются во всех муниципальных образованиях.
Уточняется, что на время новогодней кампании в Кузбассе запланировано более 2 тысяч мероприятий. Среди них — культурный марафон, гастронавигатор, зимние забавы. Подробную информацию, а также адреса визит-центров можно узнать на сайте Новогодний Кузбасс.
Цивилев поддержал идею проведения в Кузбассе акции "Елка для СВОих"
Подчеркивается, что самый большой в регионе ледовый каток откроют на Московской площади. Одновременно кататься на нем смогут более тысячи человек.
30 и 31 декабря всех прилетающих в Кузбасс в аэропортах будут встречать сказочные герои, а 23 декабря на площади Советов состоится основное новогоднее торжество — День Снегурочки с самым массовым хороводом.
По поручению губернатора Сергея Цивилева, больницы, школы, социальные учреждения, промышленные предприятия и торговые точки Кузбасса оформляются в едином региональном стиле "Большие сибирские каникулы". По традиции, в муниципалитетах пройдут конкурсы на лучший двор, подъезд, снежный городок.
С 14 декабря по 5 января в Кузбассе состоится благотворительная акция "Рождество для всех и для каждого". Специальные новогодние елки, на которых дети из детских домов и интернатов региона разместят открытки с пожеланиями, будут установлены в 100 крупных торговых объектах. С 15 декабря по 31 марта кузбассовцы смогут принять участие в федеральном проекте "Елка желаний", совершив новогоднее чудо для маленьких земляков.