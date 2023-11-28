https://ria.ru/20231128/kultura-1912443289.html

На Западе примитивными становятся и культура, и образование, заявил Путин

На Западе примитивными становятся и культура, и образование, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2023

На Западе примитивными становятся и культура, и образование, заявил Путин

На Западе сейчас практикуют отмену гуманитарного образования, в результате примитивными становятся и культура, и образование, а России нужен прорыв, заявил... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:07

2023-11-28T17:07

2023-11-28T17:07

культура

общество

россия

владимир путин

всемирный русский народный собор (врнс)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На Западе сейчас практикуют отмену гуманитарного образования, в результате примитивными становятся и культура, и образование, а России нужен прорыв, заявил президент РФ Владимир Путин. "На Западе сейчас практикуют не только политику культуры отмены, но и фактически отмену гуманитарного образования. В результате примитивными становятся и культура, и образование. Многие классические предметы просто выбрасывают из западных учебных программ, заменяются какими-то гендерными или тому подобными науками, лженауками, конечно", - сказал Путин в рамках Всемирного русского народного собора. Глава государства подчеркнул, что России, напротив, нужен настоящий прорыв в культурной жизни. В этом аспекте есть чему поучиться у предков, которые и в традиционном, и в авангардном искусстве задавали образцы для всего мира. "Убежден, что суверенитет страны, укрепление ее роли в мире невозможно без расцвета самобытной культуры во всех ее проявлениях. И конечно, нам важно взять все лучшее, что накопило отечественная и мировая система классического образования", - добавил Путин. При этом президент отметил важность того, чтобы российские школы, университеты, колледжи оставались открытыми для всего передового и были современными. "Нам нужна целостная система просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования, национальная культура, работа детских, молодежных спортивных, военно-патриотических организаций, широкое движение наставничества", - подытожил он.

https://ria.ru/20231122/kultura-1911193744.html

https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, всемирный русский народный собор (врнс)