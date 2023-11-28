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Электроснабжение в Крыму полностью восстановят во вторник, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.11.2023
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11:00 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/krym-1912302789.html
Электроснабжение в Крыму полностью восстановят во вторник, заявил Аксенов
Электроснабжение в Крыму полностью восстановят во вторник, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.11.2023
Электроснабжение в Крыму полностью восстановят во вторник, заявил Аксенов
Около 93 тысяч жителей Крыма пока остаются без света из-за прошедшего шторма, электроснабжение в регионе полностью восстановят во вторник, сообщил глава... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:00
2023-11-28T11:00
евпатория
саки (крым)
севастополь
сергей аксенов (политик)
сильный шторм на черноморском побережье россии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Около 93 тысяч жителей Крыма пока остаются без света из-за прошедшего шторма, электроснабжение в регионе полностью восстановят во вторник, сообщил глава республики Сергей Аксенов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Режим ЧС введен из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма, еще в трех - режим угрозы ЧС, сообщал ранее Аксенов. "На утро 93 тысячи человек пока находятся без электроэнергии, 245 сел находится без водоснабжения. Из 125 котельных обесточенных восстановлено отопление на 52. Работы продолжаются, темп, который мы набрали, позволяет сказать, что электроэнергия будет сегодня восстановлена в полном объеме", - сказал Аксенов. Восстановление электроснабжения приведет к запуску в работу оставшихся обесточенных котельных, добавил он. Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912290031.html
https://ria.ru/20231128/energosnabzhenie-1912274373.html
евпатория
саки (крым)
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евпатория, саки (крым), севастополь, сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия
Евпатория, Саки (Крым), Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Сильный шторм на Черноморском побережье России, Происшествия
Электроснабжение в Крыму полностью восстановят во вторник, заявил Аксенов

Аксенов: около 93 тысяч жителей Крыма остаются без света из-за прошедшего шторма

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму
Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудник МЧС РФ на подтопленной улице в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Около 93 тысяч жителей Крыма пока остаются без света из-за прошедшего шторма, электроснабжение в регионе полностью восстановят во вторник, сообщил глава республики Сергей Аксенов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Режим ЧС введен из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма, еще в трех - режим угрозы ЧС, сообщал ранее Аксенов.
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В Крыму ввели режим ЧС на территории десяти муниципалитетов
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"На утро 93 тысячи человек пока находятся без электроэнергии, 245 сел находится без водоснабжения. Из 125 котельных обесточенных восстановлено отопление на 52. Работы продолжаются, темп, который мы набрали, позволяет сказать, что электроэнергия будет сегодня восстановлена в полном объеме", - сказал Аксенов.
Восстановление электроснабжения приведет к запуску в работу оставшихся обесточенных котельных, добавил он.
Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.
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ЕвпаторияСаки (Крым)СевастопольСергей Аксенов (политик)Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииПроисшествия
 
 
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