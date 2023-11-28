https://ria.ru/20231128/krym-1912302789.html

Электроснабжение в Крыму полностью восстановят во вторник, заявил Аксенов

Электроснабжение в Крыму полностью восстановят во вторник, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.11.2023

Электроснабжение в Крыму полностью восстановят во вторник, заявил Аксенов

Около 93 тысяч жителей Крыма пока остаются без света из-за прошедшего шторма, электроснабжение в регионе полностью восстановят во вторник, сообщил глава... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:00

2023-11-28T11:00

2023-11-28T11:00

евпатория

саки (крым)

севастополь

сергей аксенов (политик)

сильный шторм на черноморском побережье россии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Около 93 тысяч жителей Крыма пока остаются без света из-за прошедшего шторма, электроснабжение в регионе полностью восстановят во вторник, сообщил глава республики Сергей Аксенов на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Режим ЧС введен из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма, еще в трех - режим угрозы ЧС, сообщал ранее Аксенов. "На утро 93 тысячи человек пока находятся без электроэнергии, 245 сел находится без водоснабжения. Из 125 котельных обесточенных восстановлено отопление на 52. Работы продолжаются, темп, который мы набрали, позволяет сказать, что электроэнергия будет сегодня восстановлена в полном объеме", - сказал Аксенов. Восстановление электроснабжения приведет к запуску в работу оставшихся обесточенных котельных, добавил он. Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. В Севастополе понедельник из-за штормовой погоды был объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму - выходным днем для всех.

https://ria.ru/20231128/shtorm-1912290031.html

https://ria.ru/20231128/energosnabzhenie-1912274373.html

евпатория

саки (крым)

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евпатория, саки (крым), севастополь, сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия