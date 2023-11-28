https://ria.ru/20231128/krym-1912295341.html

Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму

Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму - РИА Новости, 28.11.2023

Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на видео, опубликованном в его Telegram-канале, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабе разрушений... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:34

2023-11-28T10:34

2023-11-28T10:43

республика крым

сергей аксенов (политик)

происшествия

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на видео, опубликованном в его Telegram-канале, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабе разрушений инфраструктуры на полуострове из-за шторма."Я вчера докладывал нашему лидеру Владимиру Владимировичу о ситуации, президент дал поручение правительству суммировать итоги повреждения инфраструктуры, которые требуют решения федерального центра", - сказал Аксенов.Он добавил, что первые средства будут перечислены в регион для восстановительных работ уже к полудню вторника.Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория.

https://ria.ru/20231128/shtorm-1912290031.html

республика крым

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Варвара Скокшина

республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии