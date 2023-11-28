https://ria.ru/20231128/krym-1912295341.html
Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму
Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму - РИА Новости, 28.11.2023
Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на видео, опубликованном в его Telegram-канале, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабе разрушений... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:34
2023-11-28T10:34
2023-11-28T10:43
республика крым
сергей аксенов (политик)
происшествия
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на видео, опубликованном в его Telegram-канале, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о масштабе разрушений инфраструктуры на полуострове из-за шторма."Я вчера докладывал нашему лидеру Владимиру Владимировичу о ситуации, президент дал поручение правительству суммировать итоги повреждения инфраструктуры, которые требуют решения федерального центра", - сказал Аксенов.Он добавил, что первые средства будут перечислены в регион для восстановительных работ уже к полудню вторника.Средиземноморский циклон в конце прошлой недели принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория.
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912290031.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Происшествия, Сильный шторм на Черноморском побережье России
Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений из-за шторма в Крыму
Аксенов доложил Путину о масштабе разрушений инфраструктуры из-за шторма в Крыму