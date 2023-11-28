https://ria.ru/20231128/konsultatsiya-1912464455.html

РЭЦ проведет консультацию для экспортеров в Китай

РЭЦ проведет консультацию для экспортеров в Китай - РИА Новости, 28.11.2023

РЭЦ проведет консультацию для экспортеров в Китай

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 1 декабря в 10.00 (мск) проведет онлайн-консультацию для компаний, планирующих или уже осуществляющих поставки в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:14

2023-11-28T18:14

2023-11-28T18:14

экономика

россия

китай

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экспорт

поставки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 1 декабря в 10.00 (мск) проведет онлайн-консультацию для компаний, планирующих или уже осуществляющих поставки в Китай, сообщает РЭЦ."На консультации эксперты подробно разберут все этапы регистрации продукции при выходе на китайский рынок", - говорится в сообщении.Специалисты РЭЦ совместно с приглашенными экспертами расскажут про техническое регулирование в Китае и чем может помочь РЭЦ в области оценки соответствия продукции, порядок регистрации в системе CIFER и особенности испытаний для китайского рынка в соответствии с стандартами GB.Кроме того, желающие узнают о способах и особенностях правовой охраны интеллектуальной собственности при выходе на китайский рынок и порядке получения сертификата "Сделано в России" и его преимущества для экспортеров.Регистрация на консультацию открыта до 30 ноября на сайте РЭЦ."Если у вас появились вопросы, просим обращаться к Даниилу Терещенко по электронному адресу", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20231031/rets-1906373486.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт, поставки