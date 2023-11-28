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РЭЦ проведет консультацию для экспортеров в Китай - РИА Новости, 28.11.2023
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18:14 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/konsultatsiya-1912464455.html
РЭЦ проведет консультацию для экспортеров в Китай
РЭЦ проведет консультацию для экспортеров в Китай - РИА Новости, 28.11.2023
РЭЦ проведет консультацию для экспортеров в Китай
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 1 декабря в 10.00 (мск) проведет онлайн-консультацию для компаний, планирующих или уже осуществляющих поставки в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:14
2023-11-28T18:14
экономика
россия
китай
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экспорт
поставки
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 1 декабря в 10.00 (мск) проведет онлайн-консультацию для компаний, планирующих или уже осуществляющих поставки в Китай, сообщает РЭЦ."На консультации эксперты подробно разберут все этапы регистрации продукции при выходе на китайский рынок", - говорится в сообщении.Специалисты РЭЦ совместно с приглашенными экспертами расскажут про техническое регулирование в Китае и чем может помочь РЭЦ в области оценки соответствия продукции, порядок регистрации в системе CIFER и особенности испытаний для китайского рынка в соответствии с стандартами GB.Кроме того, желающие узнают о способах и особенностях правовой охраны интеллектуальной собственности при выходе на китайский рынок и порядке получения сертификата "Сделано в России" и его преимущества для экспортеров.Регистрация на консультацию открыта до 30 ноября на сайте РЭЦ."Если у вас появились вопросы, просим обращаться к Даниилу Терещенко по электронному адресу", - заключается в сообщении.
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экономика, россия, китай, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт, поставки
Экономика, Россия, Китай, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт, Поставки

РЭЦ проведет консультацию для экспортеров в Китай

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 1 декабря в 10.00 (мск) проведет онлайн-консультацию для компаний, планирующих или уже осуществляющих поставки в Китай, сообщает РЭЦ.
"На консультации эксперты подробно разберут все этапы регистрации продукции при выходе на китайский рынок", - говорится в сообщении.
Специалисты РЭЦ совместно с приглашенными экспертами расскажут про техническое регулирование в Китае и чем может помочь РЭЦ в области оценки соответствия продукции, порядок регистрации в системе CIFER и особенности испытаний для китайского рынка в соответствии с стандартами GB.
Кроме того, желающие узнают о способах и особенностях правовой охраны интеллектуальной собственности при выходе на китайский рынок и порядке получения сертификата "Сделано в России" и его преимущества для экспортеров.
Регистрация на консультацию открыта до 30 ноября на сайте РЭЦ.
"Если у вас появились вопросы, просим обращаться к Даниилу Терещенко по электронному адресу", - заключается в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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ЭкономикаРоссияКитайРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкспортПоставки
 
 
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