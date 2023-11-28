https://ria.ru/20231128/konservy-1912352943.html
Новгородцы отправят 30 тысяч банок консервов и защиту для танков в зону СВО
Новгородцы отправят 30 тысяч банок консервов и защиту для танков в зону СВО - РИА Новости, 28.11.2023
Новгородцы отправят 30 тысяч банок консервов и защиту для танков в зону СВО
Новгородцы отправят в зону проведения специальной военной операции 30 тысяч банок консервов и модули динамической защиты для танков, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:56
2023-11-28T13:56
2023-11-28T13:56
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Новгородцы отправят в зону проведения специальной военной операции 30 тысяч банок консервов и модули динамической защиты для танков, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области. Уточняется, что новая партия помощи готовится к отправке для новгородских подразделений в Луганской Народной Республике и Запорожской области. Груз сформирован новгородскими предпринимателями при поддержке правительства региона. "Порядка 30 тысяч банок с продуктами питания постепенно готовят к отправке на линию фронта. Разные супы, голубцы и два вида каши: гречневая и перловая. Для поднятия настроения крышки консервов украсили к Новому году. Также на фронт отправится вода и модули динамической защиты для танков", - говорится в сообщении. Помощь в ближайшее время будет отправлена во все подразделения – 234-й, 1008-й, 1007-й, а также саперный полк и в 27-й артиллерийский дивизион, где служат новгородцы.
https://ria.ru/20231128/posylki-1912293434.html
запорожская область
новгородская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, новгородская область, луганская народная республика
Надежные люди, Запорожская область, Новгородская область, Луганская Народная Республика
Новгородцы отправят 30 тысяч банок консервов и защиту для танков в зону СВО
Новгородцы отправят 30 тысяч банок консервов и защиту для танков в зону СВО
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Новгородцы отправят в зону проведения специальной военной операции 30 тысяч банок консервов и модули динамической защиты для танков, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.
Уточняется, что новая партия помощи готовится к отправке для новгородских подразделений в Луганской Народной Республике
и Запорожской области
. Груз сформирован новгородскими предпринимателями при поддержке правительства региона.
"Порядка 30 тысяч банок с продуктами питания постепенно готовят к отправке на линию фронта. Разные супы, голубцы и два вида каши: гречневая и перловая. Для поднятия настроения крышки консервов украсили к Новому году. Также на фронт отправится вода и модули динамической защиты для танков", - говорится в сообщении.
Помощь в ближайшее время будет отправлена во все подразделения – 234-й, 1008-й, 1007-й, а также саперный полк и в 27-й артиллерийский дивизион, где служат новгородцы.
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