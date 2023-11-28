https://ria.ru/20231128/konservy-1912352943.html

Новгородцы отправят 30 тысяч банок консервов и защиту для танков в зону СВО

Новгородцы отправят 30 тысяч банок консервов и защиту для танков в зону СВО - РИА Новости, 28.11.2023

Новгородцы отправят 30 тысяч банок консервов и защиту для танков в зону СВО

Новгородцы отправят в зону проведения специальной военной операции 30 тысяч банок консервов и модули динамической защиты для танков, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:56

2023-11-28T13:56

2023-11-28T13:56

надежные люди

запорожская область

новгородская область

луганская народная республика

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Новгородцы отправят в зону проведения специальной военной операции 30 тысяч банок консервов и модули динамической защиты для танков, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области. Уточняется, что новая партия помощи готовится к отправке для новгородских подразделений в Луганской Народной Республике и Запорожской области. Груз сформирован новгородскими предпринимателями при поддержке правительства региона. "Порядка 30 тысяч банок с продуктами питания постепенно готовят к отправке на линию фронта. Разные супы, голубцы и два вида каши: гречневая и перловая. Для поднятия настроения крышки консервов украсили к Новому году. Также на фронт отправится вода и модули динамической защиты для танков", - говорится в сообщении. Помощь в ближайшее время будет отправлена во все подразделения – 234-й, 1008-й, 1007-й, а также саперный полк и в 27-й артиллерийский дивизион, где служат новгородцы.

https://ria.ru/20231128/posylki-1912293434.html

запорожская область

новгородская область

луганская народная республика

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запорожская область, новгородская область, луганская народная республика