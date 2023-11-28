https://ria.ru/20231128/kongressmen-1912510465.html

Попавшегося на лжи Сантоса предложили исключить из Конгресса

Попавшегося на лжи Сантоса предложили исключить из Конгресса - РИА Новости, 28.11.2023

Попавшегося на лжи Сантоса предложили исключить из Конгресса

Член палаты представителей США Роберт Гарсиа предложил в течение двух суток проголосовать об исключении из законодательного органа попавшегося на лжи... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T23:33

2023-11-28T23:33

2023-11-28T23:33

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей США Роберт Гарсиа предложил в течение двух суток проголосовать об исключении из законодательного органа попавшегося на лжи конгрессмена Джорджа Сантоса. "Я сообщаю о намерении поднять вопрос об особом статусе резолюции об исключении Сантоса", - сказал Гарсиа на заседании палаты. Этот ход обязывает руководство республиканцев в палате представителей в течение 48 часов назначить голосование об исключении законодателя. Как следует из опубликованного ранее заявления комитета палаты по этике, спецкомиссия по делу Сантоса пришла к выводу о наличии "существенных доказательств того, что он осознанно делал так, чтобы его предвыборная кампания предоставляла ложную или неполную информацию в Федеральную избирательную комиссию, использовал средства кампании на собственные нужды, был задействован в мошенничестве" и "нарушал этические законы избирательной кампании при подаче финансовых документов в палате представителей". Авторы заявления отметили, что передадут материалы проведенного ими расследования в минюст, где в отношении конгрессмена также выдвинуты обвинения. Сантос уже назвал выводы комиссии "политической кампанией" против себя. Конгрессмена ранее уличили в нестыковках в его биографии, в частности о браке и о наличии родственников, якобы переживших Холокост, также появлялись данные о его связях с компаниями, против которых выдвигались обвинения в мошенничестве и обмане клиентов. В мае Сантоса арестовывали по обвинению в мошенничестве, незаконном отмывании денег и даче ложных показаний. В ходе судебного заседания в Нью-Йорке он заявил о своей невиновности по всем 13 пунктам обвинения. Сантос был освобожден из зала суда под залог в 500 тысяч долларов. В случае обвинительного приговора члену палаты представителей может грозить до 20 лет тюрьмы. Громкая история вокруг Сантоса, избиравшегося в конгресс в ноябре 2022 года, разгорелась вскоре после выборов, когда газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоизбранного члена палаты представителей. В частности, Сантос заявлял, что он якобы работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Компания опровергла это, а сам Сантос в свое оправдание заявил, что работал в фирме, "имевшей ограниченные партнерские отношения" с одним из крупнейших инвестиционных банков мира. Расследование в отношении конгрессмена выявило новые факты его биографии, заинтересовавшие следователей.

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