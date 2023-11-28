https://ria.ru/20231128/kongress-1912263190.html

СМИ: в конгрессе США боятся, что помощь Киеву отложат до окончания выборов

СМИ: в конгрессе США боятся, что помощь Киеву отложат до окончания выборов - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: в конгрессе США боятся, что помощь Киеву отложат до окончания выборов

Некоторые члены конгресса США опасаются, что если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, он может быть отложен на период после... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T04:16

2023-11-28T04:16

2023-11-28T04:16

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Некоторые члены конгресса США опасаются, что если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, он может быть отложен на период после президентских выборов в ноябре 2024 года, сообщило издание Economist со ссылкой на источники. "Чем дольше задержка, тем больше партии (республиканцев и демократов) охватывает предвыборная лихорадка. Если достичь соглашения не удастся до Рождества, некоторые в конгрессе опасаются, что новое выделение помощи (Украине) может быть отложено на время после выборов в ноябре 2024 года, причем если президентом изберут Дональда Трампа, она может полностью прекратиться", - пишет издание. Источник Economist в сенате США отметил, что время играет против сторонников поддержки Киева. Как подчеркивает издание, на Украине обеспокоены, что без американского примера союзники Киева в Европе могут быстро пасть духом. Собственное же производство, которое было мощным в советские времена, сейчас находится не в лучшей форме. "Как бы мы ни наращивали местное производство, мы будем чрезвычайно зависеть от партнерства с Западом", - полагает украинский высокопоставленный чиновник. По словам другого украинского источника, "весной поток военной помощи был широкой рекой, летом – ручьем. Сейчас же это несколько капель слез". В связи с этим Украину ждет мрачная зима в условиях неопределенности, добавляет издание. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231126/pomosch-1911992805.html

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украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, дональд трамп, нато, в мире