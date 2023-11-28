https://ria.ru/20231128/konflikt-1912498154.html
НАТО: важно, чтобы палестино-израильский конфликт не перерос в региональный
НАТО: важно, чтобы палестино-израильский конфликт не перерос в региональный - РИА Новости, 28.11.2023
НАТО: важно, чтобы палестино-израильский конфликт не перерос в региональный
Главы МИД государств-членов НАТО выразили надежду, что палестино-израильский конфликт в секторе Газа не распространится на другие страны региона, заявил генсек... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:04
2023-11-28T21:04
2023-11-28T21:04
в мире
персидский залив
брюссель
ближний восток
йенс столтенберг
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862651579_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_b04e0a2685eaf66e208e0a414715c5e0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Главы МИД государств-членов НАТО выразили надежду, что палестино-израильский конфликт в секторе Газа не распространится на другие страны региона, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Союзники приветствовали продление паузы в боевых действиях, освобождение заложников, а также возможность доставить дополнительную гуманитарную помощь в Газу… Для нас важно, чтобы этот конфликт не перерос в больший региональный", - сказал Столтенберг журналистам по итогам первого дня министерской встречи в Брюсселе. По его словам, хотя НАТО, как организация, не вовлечена в непосредственное урегулирование палестино-израильского конфликта, многие союзники по альянсу играют активную роль в этом процессе. При этом альянс сотрудничает с рядом стран региона. "НАТО как альянс не играет активной роли в палестино-израильском конфликте… Мы присутствуем на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке, где у нас тренировочная миссия. У нас тесное партнерство со многими арабскими государствами, странами Персидского залива, Северной Африки, с Иорданией", - сказал генсек НАТО. Он также сообщил, что планирует в ближайшее время посетить регион Персидского залива "для встреч с партнерами".
https://ria.ru/20231128/kpp-1912489836.html
персидский залив
брюссель
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862651579_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_350388343989f17c21af7c6f40a1f975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, персидский залив, брюссель, ближний восток, йенс столтенберг, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Персидский залив, Брюссель, Ближний Восток, Йенс Столтенберг, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
НАТО: важно, чтобы палестино-израильский конфликт не перерос в региональный
Столтенберг: важно, чтобы палестино-израильский конфликт не стал региональным