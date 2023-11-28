https://ria.ru/20231128/konflikt-1912498154.html

НАТО: важно, чтобы палестино-израильский конфликт не перерос в региональный

НАТО: важно, чтобы палестино-израильский конфликт не перерос в региональный - РИА Новости, 28.11.2023

НАТО: важно, чтобы палестино-израильский конфликт не перерос в региональный

Главы МИД государств-членов НАТО выразили надежду, что палестино-израильский конфликт в секторе Газа не распространится на другие страны региона, заявил генсек... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T21:04

2023-11-28T21:04

2023-11-28T21:04

в мире

персидский залив

брюссель

ближний восток

йенс столтенберг

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Главы МИД государств-членов НАТО выразили надежду, что палестино-израильский конфликт в секторе Газа не распространится на другие страны региона, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Союзники приветствовали продление паузы в боевых действиях, освобождение заложников, а также возможность доставить дополнительную гуманитарную помощь в Газу… Для нас важно, чтобы этот конфликт не перерос в больший региональный", - сказал Столтенберг журналистам по итогам первого дня министерской встречи в Брюсселе. По его словам, хотя НАТО, как организация, не вовлечена в непосредственное урегулирование палестино-израильского конфликта, многие союзники по альянсу играют активную роль в этом процессе. При этом альянс сотрудничает с рядом стран региона. "НАТО как альянс не играет активной роли в палестино-израильском конфликте… Мы присутствуем на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке, где у нас тренировочная миссия. У нас тесное партнерство со многими арабскими государствами, странами Персидского залива, Северной Африки, с Иорданией", - сказал генсек НАТО. Он также сообщил, что планирует в ближайшее время посетить регион Персидского залива "для встреч с партнерами".

https://ria.ru/20231128/kpp-1912489836.html

персидский залив

брюссель

ближний восток

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в мире, персидский залив, брюссель, ближний восток, йенс столтенберг, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году