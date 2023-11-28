https://ria.ru/20231128/kompensatsiya-1912312973.html

Участникам СВО из Ставрополья будут компенсировать лечение в санаториях

Участникам СВО из Ставрополья будут компенсировать лечение в санаториях - РИА Новости, 28.11.2023

Участникам СВО из Ставрополья будут компенсировать лечение в санаториях

Новая мера господдержки для участников СВО и их детей появится в Ставропольском крае в 2024 году, им будут компенсировать из краевого бюджета расходы на... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:47

2023-11-28T11:47

2023-11-28T11:47

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новая мера господдержки для участников СВО и их детей появится в Ставропольском крае в 2024 году, им будут компенсировать из краевого бюджета расходы на санаторно-курортное лечение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Соответствующий законопроект разработан региональным Минсоцзащиты по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Он предусматривает возможность возмещения затрат на отдых и лечение в санаторно-курортных организациях на территории России для участников СВО – в размере до 70 тысяч рублей на человека и их детей – до 33 тысяч на человека. "Новая мера господдержки наших бойцов поможет им получить качественную реабилитацию и восстановить силы. Это наш долг перед защитниками Родины и их семьями", - прокомментировал Владимиров, его цитирует пресс-служба. Законопроект направлен для рассмотрения Думой Ставропольского края. Необходимые расходы в объеме 100 миллионов рублей предусмотрены в бюджете региона на следующий год. Предполагается, что новой мерой поддержки смогут воспользоваться около двух тысяч ставропольцев, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231117/sady-1910138680.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров