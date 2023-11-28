https://ria.ru/20231128/kompensatsiya-1912312973.html
Участникам СВО из Ставрополья будут компенсировать лечение в санаториях
Участникам СВО из Ставрополья будут компенсировать лечение в санаториях - РИА Новости, 28.11.2023
Участникам СВО из Ставрополья будут компенсировать лечение в санаториях
Новая мера господдержки для участников СВО и их детей появится в Ставропольском крае в 2024 году, им будут компенсировать из краевого бюджета расходы на... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:47
2023-11-28T11:47
2023-11-28T11:47
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новая мера господдержки для участников СВО и их детей появится в Ставропольском крае в 2024 году, им будут компенсировать из краевого бюджета расходы на санаторно-курортное лечение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Соответствующий законопроект разработан региональным Минсоцзащиты по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Он предусматривает возможность возмещения затрат на отдых и лечение в санаторно-курортных организациях на территории России для участников СВО – в размере до 70 тысяч рублей на человека и их детей – до 33 тысяч на человека. "Новая мера господдержки наших бойцов поможет им получить качественную реабилитацию и восстановить силы. Это наш долг перед защитниками Родины и их семьями", - прокомментировал Владимиров, его цитирует пресс-служба. Законопроект направлен для рассмотрения Думой Ставропольского края. Необходимые расходы в объеме 100 миллионов рублей предусмотрены в бюджете региона на следующий год. Предполагается, что новой мерой поддержки смогут воспользоваться около двух тысяч ставропольцев, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231117/sady-1910138680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новая мера господдержки для участников СВО и их детей появится в Ставропольском крае в 2024 году, им будут компенсировать из краевого бюджета расходы на санаторно-курортное лечение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Соответствующий законопроект разработан региональным Минсоцзащиты по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова
. Он предусматривает возможность возмещения затрат на отдых и лечение в санаторно-курортных организациях на территории России
для участников СВО – в размере до 70 тысяч рублей на человека и их детей – до 33 тысяч на человека.
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"Новая мера господдержки наших бойцов поможет им получить качественную реабилитацию и восстановить силы. Это наш долг перед защитниками Родины и их семьями", - прокомментировал Владимиров, его цитирует пресс-служба.
Законопроект направлен для рассмотрения Думой Ставропольского края. Необходимые расходы в объеме 100 миллионов рублей предусмотрены в бюджете региона на следующий год. Предполагается, что новой мерой поддержки смогут воспользоваться около двух тысяч ставропольцев, говорится в сообщении.