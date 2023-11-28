https://ria.ru/20231128/komarova-1911971390.html

Наталья Комарова: технологический суверенитет и забота о людях

Наталья Комарова: технологический суверенитет и забота о людях - РИА Новости, 28.11.2023

Наталья Комарова: технологический суверенитет и забота о людях

"День Югры" на выставке-форуме "Россия" заполнился не только, как большой праздник с мастер-классами, играми, народными обрядами и выступлениями артистов. В... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:07

2023-11-28T14:07

2023-11-28T14:07

ханты-мансийский автономный округ

интервью

технологии

россия

ханты-мансийск

север

наталья комарова

югра

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"День Югры" на выставке-форуме "Россия" заполнился не только, как большой праздник с мастер-классами, играми, народными обрядами и выступлениями артистов. В этот день руководством региона, экспертами, чиновниками, бизнесменами была отработана большая деловая программа, во время которой губернатор региона Наталья Комарова рассказала о достижениях региона и о том, каким она видит будущее Ханты-Мансийского округа – высокотехнологичным, с безотказно работающими социальными программами.Наталья Комарова ответила на несколько вопросов относительно настоящего и будущего Югры.- Наталья Владимировна, Югра уже давно заявляет о себе не только как нефтяной регион. Вы строите особую экономическую зону и технопарки, вместе с учеными исследуете мировой климат, показываете большие успехи в сфере социальной политики, развитии креативных индустрий. Не так давно заявили о развитии такого направления, как производство беспилотников. Расскажите подробнее об этом проекте.- Программа создания парка гражданских беспилотников для использования при мониторинге трубопроводов, лесных пожаров, для доставки грузов, рассчитана до 2030 года. Первый этап включает в себя пилотный проект тестирования инфраструктуры управления беспилотными авиационными системами, второй – масштабирование и начало реализации проекта на всей территории Югры, третий – масштабирование на территорию других регионов России.Отмечу, что в Югре уже представлены компании, относящиеся к отрасли беспилотных авиасистем. Это "Газпромнефть-Снабжение", "Клевер", "БАС", "ЮВЛ Роботикс-Югра", "Авангард", "Нирта Технолоджи".Последняя на базе Технопарка Югры в Ханты-Мансийске в 2024 году планирует реализовать проект крупноузловой сборки малых квадрокоптеров собственной разработки.К концу 2024 года объем производства составит около 100 единиц в месяц.Кроме того, в соответствии с федеральным проектом "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих" национального проекта "Развитие беспилотных авиационных систем" в технопарке инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК" в период 2025-2027 годов планируется создать научно-производственный центр БАС. Он будет включать в себя центр коллективного пользования для производителей БАС, который позволит предпринимателям-инноваторам минимизировать затраты на разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, программного обеспечения для их использования.Важной составляющей проекта является подготовка кадров для отрасли, и мы планируем с 2024 года внедрять образовательные программы для пилотов, инженеров и программистов в Югорском и Сургутском государственных университетах.- В регионе есть интересные наработки по обеспечению технологического суверенитета, технологической независимости нефтегазовой отрасли. Раскроете детали?- Среди системных решений в названных направлениях – создаваемый в соответствии с постановлением правительства России инновационный научно-технологический центр "ЮНИТИ ПАРК", который я уже упомянула. Это единственный в стране ИНТЦ, нацеленный на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе. Его специализация – разработка передовых технологий для ТЭК, создание материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, развитие прикладной геологии.С Институтом нефтегазовых технологических инициатив мы договорились о совместной работе по определению критических видов оборудования в нефтегазовом машиностроении и перспективных для добывающей отрасли технологических решений. Предлагаем использовать научно-промышленный потенциал Югры при создании многофункциональных испытательных полигонов в России. В государственную систему развития промышленности страны уже внесены 12 промышленных площадок, расположенных в Югре, общей площадью более 400 гектаров.Из реализуемых проектов назову федеральный проект по трудноизвлекаемым запасам углеводородов (ТРИЗ). Его цель – создание "пула" отечественного оборудования, технологий для освоения таких месторождений и дальнейшего масштабирования.Один из ключевых показателей проекта – уровень импортозамещения. С 2017 по 2022 годы он увеличился: в бурении скважин - с 22% до 96%, в многостадийном гидроразрыве пласта - с 15% до 98%, в использовании химии для гидроразрыва - с 30% до 89%. Пробурено 19 высокотехнологичных горизонтальных скважин с использованием технологии многостадийного гидравлического разрыва пласта, которая помогла почти в три раза повысить среднесуточный дебит нефти. За два года получено шесть патентов.Реализация проекта к 2030 году позволит снизить удельные затраты на строительство скважины по отношению к накопленной добыче до 8,5 тысяч рублей, обеспечит дополнительную добычу нефти из ТРИЗ на уровне 25 миллионов тонн ежегодно.Наша региональная составляющая в паспорте федерального проекта – создание цифрового нефтегазового полигона, так называемого "нейроассистента", который поможет из набора технологических решений в процессе освоения месторождения подобрать самые эффективные.- Вы сегодня неоднократно говорили про нефть, газ и результаты работы в этом направлении за пять лет. Какие планы на ближайшие 5-10 лет в регионе?- Я уже говорила о том, что сейчас мы работаем над проектом совместно с правительством РФ, федеральным агентством по недропользованию. Они работают в западной зоне на нераспределенном фонде участков недр, и начинают геологоразведывательные работы. Результаты можно будет оценивать в 2025 году, если все пойдет по плану. Но, надеюсь, так и будет. Предположительно 11,5 миллиардов тонн нефти это то, что с хорошей степенью вероятности доказано. Треть из этих запасов – трудноизвлекаемые. В этой связи все, что связано с импортозамещениями, с технологиями космического уровня, как я говорю, решениями. Это все здесь, на этой площадке и это все то, что нужно, чтобы Россия оставалась лидером на мировом рынке ТЭК.- Вы много говорили о "ЮНИТИ ПАРКЕ". О таком интересном проекте, уникальном для УРФО. Почему был выбран именно такой формат? Какова наполняемость "ЮНИТИ ПАРКА"? Что конкретно он может принести Югре и стране в целом?- Инновационный научно-технологический центр "ЮНИТИ ПАРК" - это большая площадка, десятки тысяч квадратных метров. Это комплексный проект. Здесь предусмотрены образовательно-лабораторный корпус, зона отдыха, гостиница, поликлиника, технопарк инновационных технологий. Предусмотрен и большой центр, где будут вестись исследования в области генетики, реализовываться соответствующие проекты, которые дадут ответы на вопросы по направлению здоровьесбережения.Напомню, что у нас уже введен в эксплуатацию Центр охраны материнства и детства, рассчитанный на 10 тысяч родов в год. На его базе созданы медицинские подразделения, в том числе жизнеспасающие службы, внедрен перечень инновационных технологий сохранения жизни и здоровья матери и ребенка. Наша задумка – персонифицированная медицина. Семья сопровождается от времени зачатия ребенка, анализируется здоровье мамы и папы, происходит сопровождение беременности, а ребенка будут наблюдать от рождения до достижения им пяти лет.- Примерно четверть жителей Югры – это дети, каждая девятая семья – многодетная. Стабильно растет численность населения. Как удается поддерживать такую позитивную динамику?- Для многодетных семей в Югре реализуется 18 видов мер социальной поддержки. Среди мер, которые были введены и работают в настоящее время, особую роль сыграла программа Югорского семейного капитала, которая распространяется на третьего ребенка или последующих детей. Размер ЮСК – 150 тысяч рублей.Средства регионального семейного капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования либо медицинской помощи, приобретение транспортного средства, газификацию жилых домов.В целях обеспечения детей доступной медицинской помощью в автономном округе работают 23 детские поликлиники, три консультативно-диагностических центра для детей, дооснащенные оборудованием и обеспечивающие комфортность пребывания маленьких пациентов.- Югра называет себя регионом молодых, для молодёжи. На чём это основано? И ещё один вопрос, не так давно Ханты-Мансийский автономный округ выиграл конкурс Росмолодёжи по созданию молодёжного центра. Расскажите про него?- Это не наш проект, это федеральный проект. Он разбит на кластеры, в нашем случае это волонтёрские проекты. То есть, мы будем заниматься по системе "Сенеж", подготовкой молодых людей к занятию волонтёрством и добровольчеством. Это наша компетенция и мы работаем над этим.Возвращаясь к базовому вопросу относительно того, что Югра является регионом молодых.Действительно. Во-первых, об этом говорит статистика, средний возраст. А во-вторых, что крайне важно, учитывая решение президента Владимира Путина о том, что следующий год в России год семьи. Год семьи - это молодые люди. Мы с вами сейчас рассуждаем, что будет, но, по сути своей, всё будет так, как молодые, скажут. И сделают. Поэтому очень важно создать условия для того, чтобы именно молодые люди, определялись с теми решениями, которые устроят и их, и взрослых людей, и будущее поколение. В этом мотивация.

https://ria.ru/20231123/tsentr-1911462568.html

https://ria.ru/20231123/investitsii-1911462323.html

https://ria.ru/20231123/investitsii-1911461975.html

https://ria.ru/20231123/yugra-1911439140.html

https://ria.ru/20231114/teplokhody-1909338980.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, технологии, россия, ханты-мансийск, север, наталья комарова, югра, выставка-форум "россия"