https://ria.ru/20231128/kolomoyskiy-1912377449.html

Киевский суд продлил арест Коломойскому

Киевский суд продлил арест Коломойскому - РИА Новости, 28.11.2023

Киевский суд продлил арест Коломойскому

Шевченковский районный суд Киева во вторник, рассмотрев ходатайство о продлении срока меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:08

2023-11-28T15:08

2023-11-28T15:08

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украина

киев

игорь коломойский

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева во вторник, рассмотрев ходатайство о продлении срока меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), продлил его арест до 26 января 2024 года с возможностью внесения залога в размере 3 миллиарда 712 тысяч гривен (более 83 миллиона долларов). Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало, что сторона обвинения на суде предлагает продлить арест Коломойскому еще на два месяца. "Удовлетворить ходатайство (прокуроров - ред.) и продлить срок содержания под стражей Коломойского Игоря Валерьевича до 26 января 2024 года. Определить за Коломойского залог в размере ... 3 миллиардов 712 тысяч гривен (более 83 миллионов долларов), которая может быть внесена как самим подозреваемым, так и физическим лицом", - заявила судья во время заседания суда, онлайн-трансляция которого велась украинским телеканалом ТСН в YouTube. По решению суда, руководителя СИЗО обязали обеспечить оказание необходимой медицинской помощи и лечения согласно с результатами медицинского обследования Коломойского. Киевский апелляционный суд 16 ноября отказал в удовлетворении ходатайства защиты Коломойского, оставив его под стражей. Ранее адвокат олигарха Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые заболевания. По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

https://ria.ru/20230925/kolomoyskiy-1898569136.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, игорь коломойский