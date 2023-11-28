Рейтинг@Mail.ru
Киевский суд продлил арест Коломойскому - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/kolomoyskiy-1912377449.html
Киевский суд продлил арест Коломойскому
Киевский суд продлил арест Коломойскому - РИА Новости, 28.11.2023
Киевский суд продлил арест Коломойскому
Шевченковский районный суд Киева во вторник, рассмотрев ходатайство о продлении срока меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:08
2023-11-28T15:08
в мире
украина
киев
игорь коломойский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/34/1508383441_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_8837c0a96acd6223f99541e4a0e575a1.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева во вторник, рассмотрев ходатайство о продлении срока меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), продлил его арест до 26 января 2024 года с возможностью внесения залога в размере 3 миллиарда 712 тысяч гривен (более 83 миллиона долларов). Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало, что сторона обвинения на суде предлагает продлить арест Коломойскому еще на два месяца. "Удовлетворить ходатайство (прокуроров - ред.) и продлить срок содержания под стражей Коломойского Игоря Валерьевича до 26 января 2024 года. Определить за Коломойского залог в размере ... 3 миллиардов 712 тысяч гривен (более 83 миллионов долларов), которая может быть внесена как самим подозреваемым, так и физическим лицом", - заявила судья во время заседания суда, онлайн-трансляция которого велась украинским телеканалом ТСН в YouTube. По решению суда, руководителя СИЗО обязали обеспечить оказание необходимой медицинской помощи и лечения согласно с результатами медицинского обследования Коломойского. Киевский апелляционный суд 16 ноября отказал в удовлетворении ходатайства защиты Коломойского, оставив его под стражей. Ранее адвокат олигарха Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые заболевания. По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.
https://ria.ru/20230925/kolomoyskiy-1898569136.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737754134_0:0:3259:2444_1920x0_80_0_0_35a2423c9cc1406a5ee30973bf5d977d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, игорь коломойский
В мире, Украина, Киев, Игорь Коломойский
Киевский суд продлил арест Коломойскому

Киевский суд продлил арест Коломойскому до 26 января с возможностью залога

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева во вторник, рассмотрев ходатайство о продлении срока меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), продлил его арест до 26 января 2024 года с возможностью внесения залога в размере 3 миллиарда 712 тысяч гривен (более 83 миллиона долларов).
Ранее во вторник украинское издание "Страна" сообщало, что сторона обвинения на суде предлагает продлить арест Коломойскому еще на два месяца.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
СМИ: Коломойский заявил, что его судят как иностранца
25 сентября, 18:15
"Удовлетворить ходатайство (прокуроров - ред.) и продлить срок содержания под стражей Коломойского Игоря Валерьевича до 26 января 2024 года. Определить за Коломойского залог в размере ... 3 миллиардов 712 тысяч гривен (более 83 миллионов долларов), которая может быть внесена как самим подозреваемым, так и физическим лицом", - заявила судья во время заседания суда, онлайн-трансляция которого велась украинским телеканалом ТСН в YouTube. По решению суда, руководителя СИЗО обязали обеспечить оказание необходимой медицинской помощи и лечения согласно с результатами медицинского обследования Коломойского.
Киевский апелляционный суд 16 ноября отказал в удовлетворении ходатайства защиты Коломойского, оставив его под стражей. Ранее адвокат олигарха Александр Лысак заявил, что его подзащитный больше не может находиться в СИЗО, так как у него выявили новые заболевания.
По данным украинского бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало
6 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаКиевИгорь Коломойский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала