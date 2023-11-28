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В МИД ответили на вопрос о договоре с КНДР по неразмещению оружия в космосе - РИА Новости, 28.11.2023
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12:27 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/kndr-1912324635.html
В МИД ответили на вопрос о договоре с КНДР по неразмещению оружия в космосе
В МИД ответили на вопрос о договоре с КНДР по неразмещению оружия в космосе - РИА Новости, 28.11.2023
В МИД ответили на вопрос о договоре с КНДР по неразмещению оружия в космосе
Россия предлагает всем странам мира принять обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе, в том числе и КНДР, однако сам факт запуска Северной Кореей... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:27
2023-11-28T12:27
сергей рябков
россия
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия предлагает всем странам мира принять обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе, в том числе и КНДР, однако сам факт запуска Северной Кореей военного спутника еще не означает "вепонизации" космического пространства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, планирует ли Москва проработать вопрос о заключении с Пхеньяном договора о неразмещении первыми оружия в космосе. Замминистра отметил, что Москва удовлетворена тем, что уже более 30 государств, включая Россию, официально поддержали эту инициативу, и рассчитывает, что круг ее участников будет расширяться. "При этом хочу подчеркнуть, что спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях - это не оружие. Это не элемент - извините за термин, который не рекомендуется употреблять в официальном российском лексиконе - не элемент "вепонизации" космоса. Это элемент использования космоса в военных целях, но без размещения оружия. В нашей же инициативе как раз речь идет о том, чтобы в космосе не было оружия ударного типа. На это нацелен также российско-китайский проект договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, который мы продолжаем продвигать, несмотря на сопротивление США и их вассалов", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20231026/rezolyutsii-1905294201.html
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россия
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сергей рябков, россия, кндр (северная корея), в мире
Сергей Рябков, Россия, КНДР (Северная Корея), В мире
В МИД ответили на вопрос о договоре с КНДР по неразмещению оружия в космосе

МИД: РФ предлагает всем присоединиться к обязательствам по оружию в космосе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия предлагает всем странам мира принять обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе, в том числе и КНДР, однако сам факт запуска Северной Кореей военного спутника еще не означает "вепонизации" космического пространства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы предлагаем всем странам, всем членам международного сообщества присоединиться к политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, планирует ли Москва проработать вопрос о заключении с Пхеньяном договора о неразмещении первыми оружия в космосе.
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Замминистра отметил, что Москва удовлетворена тем, что уже более 30 государств, включая Россию, официально поддержали эту инициативу, и рассчитывает, что круг ее участников будет расширяться.
"При этом хочу подчеркнуть, что спутник дистанционного зондирования Земли в военных целях - это не оружие. Это не элемент - извините за термин, который не рекомендуется употреблять в официальном российском лексиконе - не элемент "вепонизации" космоса. Это элемент использования космоса в военных целях, но без размещения оружия. В нашей же инициативе как раз речь идет о том, чтобы в космосе не было оружия ударного типа. На это нацелен также российско-китайский проект договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, который мы продолжаем продвигать, несмотря на сопротивление США и их вассалов", - добавил Рябков.
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