https://ria.ru/20231128/kitay-1912301021.html

МИД КНР заявил о безопасности поездок в Китай на фоне сообщений о пневмонии

МИД КНР заявил о безопасности поездок в Китай на фоне сообщений о пневмонии - РИА Новости, 28.11.2023

МИД КНР заявил о безопасности поездок в Китай на фоне сообщений о пневмонии

Путешествовать и заниматься деловой деятельностью в Китае безопасно, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:05

2023-11-28T14:05

2023-11-28T14:05

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ПЕКИН, 28 ноя – РИА Новости. Путешествовать и заниматься деловой деятельностью в Китае безопасно, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о волне респираторных заболеваний в Китае. "Я могу сказать, что путешествовать и вести бизнес в Китае безопасно, не нужно беспокоиться", – заявил чиновник. Дипломат отметил, что национальная комиссия здравоохранения КНР своевременно ответила на запрос Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также провела пресс-конференцию по текущей ситуации. ВОЗ ранее запросила у Китая подробную информацию о вспышках респираторных заболеваний в стране. Заявлялось, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом. Заболеваемость имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые три-семь лет.В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения КНР сообщили о волне респираторных заболеваний в стране. Китайские власти тогда объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19.

https://ria.ru/20231124/kitay-1911541963.html

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