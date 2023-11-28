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МИД КНР заявил о безопасности поездок в Китай на фоне сообщений о пневмонии - РИА Новости, 28.11.2023
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Туризм
 
14:05 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/kitay-1912301021.html
МИД КНР заявил о безопасности поездок в Китай на фоне сообщений о пневмонии
МИД КНР заявил о безопасности поездок в Китай на фоне сообщений о пневмонии - РИА Новости, 28.11.2023
МИД КНР заявил о безопасности поездок в Китай на фоне сообщений о пневмонии
Путешествовать и заниматься деловой деятельностью в Китае безопасно, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:05
2023-11-28T14:05
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китай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕКИН, 28 ноя – РИА Новости. Путешествовать и заниматься деловой деятельностью в Китае безопасно, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о волне респираторных заболеваний в Китае. "Я могу сказать, что путешествовать и вести бизнес в Китае безопасно, не нужно беспокоиться", – заявил чиновник. Дипломат отметил, что национальная комиссия здравоохранения КНР своевременно ответила на запрос Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также провела пресс-конференцию по текущей ситуации. ВОЗ ранее запросила у Китая подробную информацию о вспышках респираторных заболеваний в стране. Заявлялось, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом. Заболеваемость имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые три-семь лет.В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения КНР сообщили о волне респираторных заболеваний в стране. Китайские власти тогда объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19.
https://ria.ru/20231124/kitay-1911541963.html
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новости - туризм, туризм, туристы, пекин, ляонин, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Пекин, Ляонин, Китай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ
МИД КНР заявил о безопасности поездок в Китай на фоне сообщений о пневмонии

МИД КНР заявил о безопасности поездок в Китай после новостей о вспышке пневмонии

© Fotolia / lplusdВеликая китайская стена
Великая китайская стена - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Fotolia / lplusd
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ПЕКИН, 28 ноя – РИА Новости. Путешествовать и заниматься деловой деятельностью в Китае безопасно, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о волне респираторных заболеваний в Китае.
"Я могу сказать, что путешествовать и вести бизнес в Китае безопасно, не нужно беспокоиться", – заявил чиновник.
Дипломат отметил, что национальная комиссия здравоохранения КНР своевременно ответила на запрос Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также провела пресс-конференцию по текущей ситуации. ВОЗ ранее запросила у Китая подробную информацию о вспышках респираторных заболеваний в стране.
Заявлялось, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом. Заболеваемость имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые три-семь лет.
В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения КНР сообщили о волне респираторных заболеваний в стране. Китайские власти тогда объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19.
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