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В Хабаровске женщине успешно удалили кисту тридцатилетней давности
В Хабаровске женщине успешно удалили кисту тридцатилетней давности - РИА Новости, 28.11.2023
В Хабаровске женщине успешно удалили кисту тридцатилетней давности
Пациентке в Хабаровске удалили десятисантиметровую кисту в шее 30-летней давности, сообщает краевая клиническая больница имени профессора Сергеева. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:18
2023-11-28T13:18
2023-11-28T13:18
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ХАБАРОВСК, 28 ноя - РИА Новости. Пациентке в Хабаровске удалили десятисантиметровую кисту в шее 30-летней давности, сообщает краевая клиническая больница имени профессора Сергеева. "Сложную операцию по удалению объемной кисты провели врачи КГБУЗ "Краевая клиническая больница" имени профессора С.И. Сергеева. 59-летняя пациентка поступила в больницу с жалобами на опухоль в районе шеи. По словам женщины, образование это появилось у нее более 30 лет назад <...> Резкий рост опухоли начался в середине текущего года и за несколько месяцев достиг критичного для самочувствия женщины размера. Операция длилась более часа. Врачам удалось полностью вырезать кисту размером более 10 сантиметров, сохранив ее оболочку и содержимое", - говорится в сообщении. Отмечается, что после обследования пациентке был поставлен диагноз - новообразование щитовидного хряща. При том, что киста шеи - довольно распространенная патология, настолько крупные новообразования встречаются не так часто, уточняет больница. Операции по удалению таких опухолей всегда сопряжены с высоким риском повреждения крупных сосудов и нервов шеи, что может привести к потере чувствительности, двигательной иннервации или вызвать массивное кровотечение. По данным учреждения, после операции пациентка быстро пошла на поправку и уже выписана домой. Гистология показала, что новообразование доброкачественное и относится к категории энтодермальных кист.
https://ria.ru/20231030/operatsiya-1906148950.html
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Хорошие новости, Хабаровск, Россия, Общество
В Хабаровске женщине успешно удалили кисту тридцатилетней давности
В Хабаровске женщине удалили десятисантиметровую кисту 30-летней давности
ХАБАРОВСК, 28 ноя - РИА Новости. Пациентке в Хабаровске удалили десятисантиметровую кисту в шее 30-летней давности, сообщает краевая клиническая больница имени профессора Сергеева.
«
"Сложную операцию по удалению объемной кисты провели врачи КГБУЗ "Краевая клиническая больница" имени профессора С.И. Сергеева. 59-летняя пациентка поступила в больницу с жалобами на опухоль в районе шеи. По словам женщины, образование это появилось у нее более 30 лет назад <...> Резкий рост опухоли начался в середине текущего года и за несколько месяцев достиг критичного для самочувствия женщины размера. Операция длилась более часа. Врачам удалось полностью вырезать кисту размером более 10 сантиметров, сохранив ее оболочку и содержимое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после обследования пациентке был поставлен диагноз - новообразование щитовидного хряща. При том, что киста шеи - довольно распространенная патология, настолько крупные новообразования встречаются не так часто, уточняет больница.
Операции по удалению таких опухолей всегда сопряжены с высоким риском повреждения крупных сосудов и нервов шеи, что может привести к потере чувствительности, двигательной иннервации или вызвать массивное кровотечение.
По данным учреждения, после операции пациентка быстро пошла на поправку и уже выписана домой. Гистология показала, что новообразование доброкачественное и относится к категории энтодермальных кист.
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