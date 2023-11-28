https://ria.ru/20231128/khimoruzhie-1912460216.html

ВСУ применяли химоружие для заражения еды, сообщили в Минобороны

ВСУ применяли химоружие для заражения еды, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 29.11.2023

ВСУ применяли химоружие для заражения еды, сообщили в Минобороны

Украинские войска за время спецоперации неоднократно отравляли химическим оружием продукты питания, из-за чего погибли не менее 15 человек, сообщил начальник... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-28T18:01

2023-11-28T18:01

2023-11-29T02:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

войска рхбз

вооруженные силы рф

игорь кириллов

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинские войска за время спецоперации неоднократно отравляли химическим оружием продукты питания, из-за чего погибли не менее 15 человек, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых."В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек", — сказал он.По словам Кириллова, российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся "только в одной стране". Он отметил, что этот компонент очень дорогой и "у них большой пунктик по поводу этого вещества".Начальник войск РХБЗ также заявил, что ВСУ из-за провалившегося контрнаступления могут применить биологическое оружие. Речь идет о преднамеренном заражении источников воды, запасов продовольствия и кормов для животных. Кириллов добавил, что косвенным доказательством служит то, что на освобожденных территориях нашли множество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред "для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды".Накануне глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил, что украинские спецслужбы применяли токсичные химикаты против властей новых российских регионов. По его словам, у Москвы также есть доказательства участия США и их союзников в поставках этих веществ Киеву.Россия направила в общей сложности 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Украиной токсичных субстанций как химоружия. Тем не менее в организации пока не видят необходимости направлять в эту страну специалистов.РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20230513/sk-1871462149.html

https://ria.ru/20231116/diversiya-1909811164.html

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вооруженные силы украины, войска рхбз, вооруженные силы рф, игорь кириллов