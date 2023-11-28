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Украинские власти утверждают, что в Херсоне поврежден завод
Украинские власти утверждают, что в Херсоне поврежден завод - РИА Новости, 28.11.2023
Украинские власти утверждают, что в Херсоне поврежден завод
Завод поврежден в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:49
2023-11-28T09:49
2023-11-28T09:49
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Завод поврежден в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. "В городе повреждено здание одного из заводов", - сказал Прокудин в эфире всеукраинского телемарафона. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские власти утверждают, что в Херсоне поврежден завод
Украинские власти утверждают, что в подконтрольном Киеву Херсоне поврежден завод