https://ria.ru/20231128/kherson-1912261186.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 28.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T03:15

2023-11-28T03:15

2023-11-28T03:15

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Херсон,... сообщают о взрывах в городе", - говорится в сообщении издания. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231126/vzryvy-1911946760.html

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херсон

херсонская область

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россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире