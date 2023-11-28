https://ria.ru/20231128/khamas-1912401151.html

Израиль и ХАМАС обсудят продление перемирия и освобождение палестинцев

Израиль и ХАМАС обсудят продление перемирия и освобождение палестинцев - РИА Новости, 28.11.2023

Израиль и ХАМАС обсудят продление перемирия и освобождение палестинцев

Палестинское движение ХАМАС и Израиль в ближайшие часы обсудят возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня и освобождения из... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:02

2023-11-28T16:02

2023-11-28T16:14

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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ДОХА, 28 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС и Израиль в ближайшие часы обсудят возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня и освобождения из израильских тюрем ещё 50 палестинских узниц, говорится в сообщении пресс-службы движения в его телеграм-канале."Оккупационная администрация объявила сегодня о добавлении 50 палестинских женщин-заключенных в ее тюрьмах к предыдущему списку заключенных, о котором она объявила в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии в Газе, для его согласования в ближайшие часы с продлением договоренности о гуманитарном перемирии еще на два дня", - говорится в сообщении.В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.

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Кирилл Волков

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина