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Израиль и ХАМАС обсудят продление перемирия и освобождение палестинцев - РИА Новости, 28.11.2023
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16:02 28.11.2023 (обновлено: 16:14 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/khamas-1912401151.html
Израиль и ХАМАС обсудят продление перемирия и освобождение палестинцев
Израиль и ХАМАС обсудят продление перемирия и освобождение палестинцев - РИА Новости, 28.11.2023
Израиль и ХАМАС обсудят продление перемирия и освобождение палестинцев
Палестинское движение ХАМАС и Израиль в ближайшие часы обсудят возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня и освобождения из... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:02
2023-11-28T16:14
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ДОХА, 28 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС и Израиль в ближайшие часы обсудят возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня и освобождения из израильских тюрем ещё 50 палестинских узниц, говорится в сообщении пресс-службы движения в его телеграм-канале."Оккупационная администрация объявила сегодня о добавлении 50 палестинских женщин-заключенных в ее тюрьмах к предыдущему списку заключенных, о котором она объявила в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии в Газе, для его согласования в ближайшие часы с продлением договоренности о гуманитарном перемирии еще на два дня", - говорится в сообщении.В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Израиль и ХАМАС обсудят продление перемирия и освобождение палестинцев

Израиль и ХАМАС обсудят продление перемирия на два дня и освобождение 50 человек

© AP Photo / Fatima ShbairАвтомобиль Красного Креста с израильскими заложниками проезжает по переходу из сектора Газа в Египет
Автомобиль Красного Креста с израильскими заложниками проезжает по переходу из сектора Газа в Египет - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Автомобиль Красного Креста с израильскими заложниками проезжает по переходу из сектора Газа в Египет
Читать ria.ru в
ДОХА, 28 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС и Израиль в ближайшие часы обсудят возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня и освобождения из израильских тюрем ещё 50 палестинских узниц, говорится в сообщении пресс-службы движения в его телеграм-канале.
"Оккупационная администрация объявила сегодня о добавлении 50 палестинских женщин-заключенных в ее тюрьмах к предыдущему списку заключенных, о котором она объявила в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии в Газе, для его согласования в ближайшие часы с продлением договоренности о гуманитарном перемирии еще на два дня", - говорится в сообщении.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия ещё на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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