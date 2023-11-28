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Эксперты рассказали, сколько стоит встретить Новый год в Карелии
Эксперты рассказали, сколько стоит встретить Новый год в Карелии - РИА Новости, 28.11.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит встретить Новый год в Карелии
У ведущих туроператоров по Карелии уже закрыты места в половине заездов на праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T03:47
2023-11-28T03:47
2023-11-28T03:47
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У ведущих туроператоров по Карелии уже закрыты места в половине заездов на праздники, сообщает АТОР.Туроператоры фиксируют рост спроса на путевки в Карелию на новогодний период. Как отмечают в компании "Скан Тур", праздничные заезды в этом году бронируются лучше, чем в прошлом. Спрос вырос в 1,5 раза. Об активном спросе также сообщают в туроператорских компаниях Fun&Sun и Coral Travel."Этому способствует, в том числе, хорошая транспортная доступность и стоимость экскурсионных новогодних программ в Карелию. Туристам интересны посещение горного парка Рускеала, Кижи и Валаама, старинных карельских деревушек, поездки в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко, а также интерактивные программы", – рассказывает директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.По данным участников рынка, в структуре спроса в праздничный период преобладают бронирования с захватом 31 декабря: на них приходится 55-60 процентов продаж. По мнению экспертов "СканТур", по мере приближения пиковых дат спрос станет более равномерным. Ожидается, что в первой половине декабря туристы будут более активно бронировать заезды уже на период новогодних каникул и Рождество.По отзывам туроператоров, места в экскурсионных заездах в Карелию на Новый год и в целом зимние праздники закрываются хорошо. "Уже реализовано 50 процентов туров. Осталось немного мест в базовых турах, как и мест в премиум-программах для небольших компаний, с размещением отелях высокого уровня", – сообщили в "СканТур".У Fun&Sun в топе спроса туры из Москвы с перелетом в Петрозаводск. Уже нет мест на заезды 31 декабря и 2 января, и мало мест на вылет 5 января."В экскурсионных заездах почти не осталось мест на Новый год. Большая часть программ по Карелии на праздничные даты уже закрыта. Можно забронировать тур с заездами после 2-3 января", – комментируют представители национального туроператора Алеан. В компании добавляют, что большинство гостиниц и загородных объектов в Карелии уже распродано на праздники.Туры на пять дней с отправлением из Северной столицы можно приобрести от 31 тысячи рублей на человека. Недорогой трехдневный тур с заездом 30 декабря "Новогодняя ночь на Вотчине карельского Деда Мороза" стоит от 15 тысяч рублей на человека.Увидеть все достопримечательности региона и встретить Новый год можно в туре "Новогодние хиты Карелии" (заезд 31 декабря, на пять дней, 34,3 тысячи рублей на человека).Цены указаны без дороги, но есть варианты туров и с включенным авиаперелетом из Москвы. Стоимость программы "Летим на Новый год в Карелию! На три дня – от 49,2 тысячи рублей на человека, правда, заезд уже после праздников.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, республика карелия, новый год, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Карелия, Новый год, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в России
Эксперты рассказали, сколько стоит встретить Новый год в Карелии
АТОР: новогодние туры в Карелию раскуплены на 50 процентов
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
У ведущих туроператоров по Карелии уже закрыты места в половине заездов на праздники, сообщает
АТОР.
Туроператоры фиксируют рост спроса на путевки в Карелию на новогодний период. Как отмечают в компании "Скан Тур", праздничные заезды в этом году бронируются лучше, чем в прошлом. Спрос вырос в 1,5 раза. Об активном спросе также сообщают в туроператорских компаниях Fun&Sun и Coral Travel
.
"Этому способствует, в том числе, хорошая транспортная доступность и стоимость экскурсионных новогодних программ в Карелию. Туристам интересны посещение горного парка Рускеала, Кижи
и Валаама
, старинных карельских деревушек, поездки в гости к карельскому Деду Морозу
Талви Укко, а также интерактивные программы", – рассказывает директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.
По данным участников рынка, в структуре спроса в праздничный период преобладают бронирования с захватом 31 декабря: на них приходится 55-60 процентов продаж. По мнению экспертов "СканТур", по мере приближения пиковых дат спрос станет более равномерным. Ожидается, что в первой половине декабря туристы будут более активно бронировать заезды уже на период новогодних каникул и Рождество.
По отзывам туроператоров, места в экскурсионных заездах в Карелию на Новый год и в целом зимние праздники закрываются хорошо. "Уже реализовано 50 процентов туров. Осталось немного мест в базовых турах, как и мест в премиум-программах для небольших компаний, с размещением отелях высокого уровня", – сообщили в "СканТур".
У Fun&Sun в топе спроса туры из Москвы
с перелетом в Петрозаводск
. Уже нет мест на заезды 31 декабря и 2 января, и мало мест на вылет 5 января.
"В экскурсионных заездах почти не осталось мест на Новый год. Большая часть программ по Карелии на праздничные даты уже закрыта. Можно забронировать тур с заездами после 2-3 января", – комментируют представители национального туроператора Алеан. В компании добавляют, что большинство гостиниц и загородных объектов в Карелии уже распродано на праздники.
Туры на пять дней с отправлением из Северной столицы можно приобрести от 31 тысячи рублей на человека. Недорогой трехдневный тур с заездом 30 декабря "Новогодняя ночь на Вотчине карельского Деда Мороза" стоит от 15 тысяч рублей на человека.
Увидеть все достопримечательности региона и встретить Новый год можно в туре "Новогодние хиты Карелии" (заезд 31 декабря, на пять дней, 34,3 тысячи рублей на человека).
Цены указаны без дороги, но есть варианты туров и с включенным авиаперелетом из Москвы. Стоимость программы "Летим на Новый год в Карелию! На три дня – от 49,2 тысячи рублей на человека, правда, заезд уже после праздников.
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