https://ria.ru/20231128/izrail-1912311785.html

Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля, заявила Захарова

Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля, заявила Захарова - РИА Новости, 28.11.2023

Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля, заявила Захарова

Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля из-за своей политики двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:43

2023-11-28T11:43

2023-11-28T11:48

израиль

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мария захарова

ближний восток

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля из-за своей политики двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире RT."Запад исповедует двойные стандарты, мы только сегодня напомнили относительно позиции Запада, когда террористические акты на территории стран Ближнего Востока Запад порицает, отрицает и всячески пытается поставить эти террористические акты вне закона, при этом точно такие же теракты, которые совершает, например, киевский режим в отношении мирных городов РФ, Запад не видит. Если вы считаете, что это проблема только нынешней администрации США, это не так", - отметила Захарова, отвечая на вопрос, почему Запад игнорирует заявления израильских политиков о ядерном оружие.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

ближний восток

россия

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израиль, в мире, мария захарова, ближний восток, россия