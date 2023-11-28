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Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля, заявила Захарова - РИА Новости, 28.11.2023
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11:43 28.11.2023 (обновлено: 11:48 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/izrail-1912311785.html
Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля, заявила Захарова
Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля, заявила Захарова - РИА Новости, 28.11.2023
Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля, заявила Захарова
Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля из-за своей политики двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:43
2023-11-28T11:48
израиль
в мире
мария захарова
ближний восток
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля из-за своей политики двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире RT."Запад исповедует двойные стандарты, мы только сегодня напомнили относительно позиции Запада, когда террористические акты на территории стран Ближнего Востока Запад порицает, отрицает и всячески пытается поставить эти террористические акты вне закона, при этом точно такие же теракты, которые совершает, например, киевский режим в отношении мирных городов РФ, Запад не видит. Если вы считаете, что это проблема только нынешней администрации США, это не так", - отметила Захарова, отвечая на вопрос, почему Запад игнорирует заявления израильских политиков о ядерном оружие.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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израиль, в мире, мария захарова, ближний восток, россия
Израиль, В мире, Мария Захарова, Ближний Восток, Россия
Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля, заявила Захарова

Захарова: Запад игнорирует ядерную риторику Израиля из-за двойных стандартов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля из-за своей политики двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире RT.
"Запад исповедует двойные стандарты, мы только сегодня напомнили относительно позиции Запада, когда террористические акты на территории стран Ближнего Востока Запад порицает, отрицает и всячески пытается поставить эти террористические акты вне закона, при этом точно такие же теракты, которые совершает, например, киевский режим в отношении мирных городов РФ, Запад не видит. Если вы считаете, что это проблема только нынешней администрации США, это не так", - отметила Захарова, отвечая на вопрос, почему Запад игнорирует заявления израильских политиков о ядерном оружие.
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