https://ria.ru/20231128/izrail-1912311785.html
Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля, заявила Захарова
Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля, заявила Захарова - РИА Новости, 28.11.2023
Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля, заявила Захарова
Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля из-за своей политики двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:43
2023-11-28T11:43
2023-11-28T11:48
израиль
в мире
мария захарова
ближний восток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля из-за своей политики двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире RT."Запад исповедует двойные стандарты, мы только сегодня напомнили относительно позиции Запада, когда террористические акты на территории стран Ближнего Востока Запад порицает, отрицает и всячески пытается поставить эти террористические акты вне закона, при этом точно такие же теракты, которые совершает, например, киевский режим в отношении мирных городов РФ, Запад не видит. Если вы считаете, что это проблема только нынешней администрации США, это не так", - отметила Захарова, отвечая на вопрос, почему Запад игнорирует заявления израильских политиков о ядерном оружие.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, мария захарова, ближний восток, россия
Израиль, В мире, Мария Захарова, Ближний Восток, Россия
Запад игнорирует ядерную риторику официальных лиц Израиля, заявила Захарова
Захарова: Запад игнорирует ядерную риторику Израиля из-за двойных стандартов