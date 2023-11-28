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Линии экстренной связи полиции и "скорой" в Израиле неактивны, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
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04:48 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/izrail-1912263861.html
Линии экстренной связи полиции и "скорой" в Израиле неактивны, сообщили СМИ
Линии экстренной связи полиции и "скорой" в Израиле неактивны, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
Линии экстренной связи полиции и "скорой" в Израиле неактивны, сообщили СМИ
Линии экстренной связи полиции Израиля и израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом" не работают из-за неполадок, сообщает издание Times of Israel. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T04:48
2023-11-28T04:48
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Линии экстренной связи полиции Израиля и израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом" не работают из-за неполадок, сообщает издание Times of Israel. "Экстренная горячая линия полиции неактивна", - приводит издание заявление полиции. Как отмечается, это происходит на фоне "временной ошибки". Полиция добавила, что экстренные вызовы будут перенаправляться на другой номер. Служба скорой помощи же приводит номер, по которому можно обратиться для получения медицинской помощи и экстренного реагирования из-за "неисправности на линиях экстренной связи".
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израиль, в мире
Израиль, В мире
Линии экстренной связи полиции и "скорой" в Израиле неактивны, сообщили СМИ

Times of Israel: линии экстренной связи полиции и "скорой" в Израиле не работают

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Линии экстренной связи полиции Израиля и израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом" не работают из-за неполадок, сообщает издание Times of Israel.
«
"Экстренная горячая линия полиции неактивна", - приводит издание заявление полиции.
Как отмечается, это происходит на фоне "временной ошибки". Полиция добавила, что экстренные вызовы будут перенаправляться на другой номер.
Служба скорой помощи же приводит номер, по которому можно обратиться для получения медицинской помощи и экстренного реагирования из-за "неисправности на линиях экстренной связи".
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