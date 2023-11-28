Жительница Алтая избила новорожденную дочь в кризисном центре
Жительница Алтая сильно избила новорожденную дочь в кризисном центре
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Алтайского края, которая серьезно избила свою новорождённую дочь прямо в кризисном центре, куда обратилась за помощью, женщину задержали.
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"Расследуется уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Поспелихинского района по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего)… По данным следствия, 25 ноября 2023 года подозреваемая, находясь в краевом кризисном центре для женщин с целью оказания ей психологической помощи, нанесла своей новорожденной дочери несколько ударов по голове", - говорится в сообщении СУСК по региону.
Свой поступок женщина объяснила тем, что не могла успокоить ребёнка. Новорожденного с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
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"Женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу… Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики", - отмечают в СУСК.
В прокуратуре края добавляют, что девочка пострадала серьезно.
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"Здоровью ребенка причинен тяжкий вред. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки поручено дать оценку органам опеки и попечительства, также медицинской организации, осуществляющей патронаж новорождённого ребёнка. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.