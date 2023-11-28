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Жительница Алтая избила новорожденную дочь в кризисном центре - РИА Новости, 28.11.2023
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18:31 28.11.2023 (обновлено: 18:35 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/izbienie-1912469193.html
Жительница Алтая избила новорожденную дочь в кризисном центре
Жительница Алтая избила новорожденную дочь в кризисном центре - РИА Новости, 28.11.2023
Жительница Алтая избила новорожденную дочь в кризисном центре
Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Алтайского края, которая серьезно избила свою новорождённую дочь прямо в кризисном центре, куда обратилась за... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:31
2023-11-28T18:35
происшествия
россия
алтайский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Алтайского края, которая серьезно избила свою новорождённую дочь прямо в кризисном центре, куда обратилась за помощью, женщину задержали. "Расследуется уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Поспелихинского района по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего)… По данным следствия, 25 ноября 2023 года подозреваемая, находясь в краевом кризисном центре для женщин с целью оказания ей психологической помощи, нанесла своей новорожденной дочери несколько ударов по голове", - говорится в сообщении СУСК по региону. Свой поступок женщина объяснила тем, что не могла успокоить ребёнка. Новорожденного с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. "Женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу… Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики", - отмечают в СУСК. В прокуратуре края добавляют, что девочка пострадала серьезно. "Здоровью ребенка причинен тяжкий вред. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки поручено дать оценку органам опеки и попечительства, также медицинской организации, осуществляющей патронаж новорождённого ребёнка. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912284889.html
https://ria.ru/20230925/novorozhdennyy-1898592416.html
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происшествия, россия, алтайский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Алтая избила новорожденную дочь в кризисном центре

Жительница Алтая сильно избила новорожденную дочь в кризисном центре

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 28 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Алтайского края, которая серьезно избила свою новорождённую дочь прямо в кризисном центре, куда обратилась за помощью, женщину задержали.
«
"Расследуется уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Поспелихинского района по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего)… По данным следствия, 25 ноября 2023 года подозреваемая, находясь в краевом кризисном центре для женщин с целью оказания ей психологической помощи, нанесла своей новорожденной дочери несколько ударов по голове", - говорится в сообщении СУСК по региону.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Свой поступок женщина объяснила тем, что не могла успокоить ребёнка. Новорожденного с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
«
"Женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу… Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики", - отмечают в СУСК.
В прокуратуре края добавляют, что девочка пострадала серьезно.
«
"Здоровью ребенка причинен тяжкий вред. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки поручено дать оценку органам опеки и попечительства, также медицинской организации, осуществляющей патронаж новорождённого ребёнка. Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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ПроисшествияРоссияАлтайский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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