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ФРС предупредила о риске усиления инфляции в США - РИА Новости, 28.11.2023
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20:42 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/inflyatsiya-1912495117.html
ФРС предупредила о риске усиления инфляции в США
ФРС предупредила о риске усиления инфляции в США - РИА Новости, 28.11.2023
ФРС предупредила о риске усиления инфляции в США
Возможный рост цен на энергоносители в предстоящие месяцы способен частично нивелировать прогресс, который был достигнут в борьбе с инфляцией в США, сказала... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:42
2023-11-28T20:42
экономика
сша
юта
цены на нефть
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Возможный рост цен на энергоносители в предстоящие месяцы способен частично нивелировать прогресс, который был достигнут в борьбе с инфляцией в США, сказала член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боумен. "Есть также риск, что в предстоящие месяцы более высокие цены на энергоносители могут частично свести на нет недавний прогресс, который был достигнут с помощью улучшений на стороне предложения для снижения общих показателей инфляции", - предупредила она, выступая перед представителями деловых кругов штата Юта. ФРС поднимает ставки, пытаясь через торможение экономической активности вернуть инфляцию, разогнавшуюся до 40-летних максимумов, к 2% в год.
https://ria.ru/20231128/ekonomika-1912302050.html
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экономика, сша, юта, цены на нефть, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Юта, Цены на нефть, Федеральная резервная система США
ФРС предупредила о риске усиления инфляции в США

В ФРС предупредили об угрозе усиления инфляции в США из-за роста цен на топливо

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Возможный рост цен на энергоносители в предстоящие месяцы способен частично нивелировать прогресс, который был достигнут в борьбе с инфляцией в США, сказала член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боумен.
«
"Есть также риск, что в предстоящие месяцы более высокие цены на энергоносители могут частично свести на нет недавний прогресс, который был достигнут с помощью улучшений на стороне предложения для снижения общих показателей инфляции", - предупредила она, выступая перед представителями деловых кругов штата Юта.
ФРС поднимает ставки, пытаясь через торможение экономической активности вернуть инфляцию, разогнавшуюся до 40-летних максимумов, к 2% в год.
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