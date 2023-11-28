https://ria.ru/20231128/inflyatsiya-1912495117.html

ФРС предупредила о риске усиления инфляции в США

ФРС предупредила о риске усиления инфляции в США - РИА Новости, 28.11.2023

ФРС предупредила о риске усиления инфляции в США

Возможный рост цен на энергоносители в предстоящие месяцы способен частично нивелировать прогресс, который был достигнут в борьбе с инфляцией в США, сказала... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:42

2023-11-28T20:42

2023-11-28T20:42

экономика

сша

юта

цены на нефть

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Возможный рост цен на энергоносители в предстоящие месяцы способен частично нивелировать прогресс, который был достигнут в борьбе с инфляцией в США, сказала член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боумен. "Есть также риск, что в предстоящие месяцы более высокие цены на энергоносители могут частично свести на нет недавний прогресс, который был достигнут с помощью улучшений на стороне предложения для снижения общих показателей инфляции", - предупредила она, выступая перед представителями деловых кругов штата Юта. ФРС поднимает ставки, пытаясь через торможение экономической активности вернуть инфляцию, разогнавшуюся до 40-летних максимумов, к 2% в год.

https://ria.ru/20231128/ekonomika-1912302050.html

сша

юта

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, юта, цены на нефть, федеральная резервная система сша