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Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для детского дома в Луганске

Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для детского дома в Луганске - РИА Новости, 28.11.2023

Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для детского дома в Луганске

Пенсионерка из Оренбурга Лидия Волкова вяжет елочные игрушки на Новый год для малышей луганского детского дома, сообщили в пресс-службе "Народного фронта" по... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:34

2023-11-28T10:34

2023-11-28T10:51

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УФА, 28 ноя – РИА Новости. Пенсионерка из Оренбурга Лидия Волкова вяжет елочные игрушки на Новый год для малышей луганского детского дома, сообщили в пресс-службе "Народного фронта" по Оренбургской области. В пресс-службе рассказали, что эти елочные игрушки отправили в луганский детский дом. "Скоро, благодаря рукам Лидии, теплый праздник будет и у наших маленьких друзей", - говорится в сообщении."Оренбургская пенсионерка - 85-летняя Лидия Волкова вяжет игрушки для малышей луганского детского дома. Она бывший экономист, на пенсии нашла себя в творчестве. Женщина вяжет игрушки. На этот раз, накануне Нового года, пенсионерка решила создать персонажей года – Дедов Морозов и динозавров. На создание одной игрушки может уходить до двух дней: сначала крючком провязываются детали, затем соединяются элементами крепления и, наконец, дополняются украшением", - сообщает движение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбург, оренбургская область, луганск