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Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для детского дома в Луганске - РИА Новости, 28.11.2023
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10:34 28.11.2023 (обновлено: 10:51 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/igrushki-1912295056.html
Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для детского дома в Луганске
Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для детского дома в Луганске - РИА Новости, 28.11.2023
Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для детского дома в Луганске
Пенсионерка из Оренбурга Лидия Волкова вяжет елочные игрушки на Новый год для малышей луганского детского дома, сообщили в пресс-службе "Народного фронта" по... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:34
2023-11-28T10:51
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УФА, 28 ноя – РИА Новости. Пенсионерка из Оренбурга Лидия Волкова вяжет елочные игрушки на Новый год для малышей луганского детского дома, сообщили в пресс-службе "Народного фронта" по Оренбургской области. В пресс-службе рассказали, что эти елочные игрушки отправили в луганский детский дом. "Скоро, благодаря рукам Лидии, теплый праздник будет и у наших маленьких друзей", - говорится в сообщении."Оренбургская пенсионерка - 85-летняя Лидия Волкова вяжет игрушки для малышей луганского детского дома. Она бывший экономист, на пенсии нашла себя в творчестве. Женщина вяжет игрушки. На этот раз, накануне Нового года, пенсионерка решила создать персонажей года – Дедов Морозов и динозавров. На создание одной игрушки может уходить до двух дней: сначала крючком провязываются детали, затем соединяются элементами крепления и, наконец, дополняются украшением", - сообщает движение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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оренбург, оренбургская область, луганск
Надежные люди, Оренбург, Оренбургская область, Луганск
Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для детского дома в Луганске

Пенсионерка в Оренбурге вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска

© Фото : общественное движение "Народный фронт" по Оренбургской областиОренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска
Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : общественное движение "Народный фронт" по Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 28 ноя – РИА Новости. Пенсионерка из Оренбурга Лидия Волкова вяжет елочные игрушки на Новый год для малышей луганского детского дома, сообщили в пресс-службе "Народного фронта" по Оренбургской области.
© Фото : общественное движение "Народный фронт" по Оренбургской областиОренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска
Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : общественное движение "Народный фронт" по Оренбургской области
Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска
В пресс-службе рассказали, что эти елочные игрушки отправили в луганский детский дом. "Скоро, благодаря рукам Лидии, теплый праздник будет и у наших маленьких друзей", - говорится в сообщении.
"Оренбургская пенсионерка - 85-летняя Лидия Волкова вяжет игрушки для малышей луганского детского дома. Она бывший экономист, на пенсии нашла себя в творчестве. Женщина вяжет игрушки. На этот раз, накануне Нового года, пенсионерка решила создать персонажей года – Дедов Морозов и динозавров. На создание одной игрушки может уходить до двух дней: сначала крючком провязываются детали, затем соединяются элементами крепления и, наконец, дополняются украшением", - сообщает движение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
© Фото : общественное движение "Народный фронт" по Оренбургской областиОренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска
Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : общественное движение "Народный фронт" по Оренбургской области
Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска
 
Надежные людиОренбургОренбургская областьЛуганск
 
 
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