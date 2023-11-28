Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для детского дома в Луганске
Пенсионерка в Оренбурге вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска
© Фото : общественное движение "Народный фронт" по Оренбургской областиОренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска
© Фото : общественное движение "Народный фронт" по Оренбургской области
УФА, 28 ноя – РИА Новости. Пенсионерка из Оренбурга Лидия Волкова вяжет елочные игрушки на Новый год для малышей луганского детского дома, сообщили в пресс-службе "Народного фронта" по Оренбургской области.
© Фото : общественное движение "Народный фронт" по Оренбургской областиОренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска
© Фото : общественное движение "Народный фронт" по Оренбургской области
Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска
В пресс-службе рассказали, что эти елочные игрушки отправили в луганский детский дом. "Скоро, благодаря рукам Лидии, теплый праздник будет и у наших маленьких друзей", - говорится в сообщении.
"Оренбургская пенсионерка - 85-летняя Лидия Волкова вяжет игрушки для малышей луганского детского дома. Она бывший экономист, на пенсии нашла себя в творчестве. Женщина вяжет игрушки. На этот раз, накануне Нового года, пенсионерка решила создать персонажей года – Дедов Морозов и динозавров. На создание одной игрушки может уходить до двух дней: сначала крючком провязываются детали, затем соединяются элементами крепления и, наконец, дополняются украшением", - сообщает движение на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
© Фото : общественное движение "Народный фронт" по Оренбургской областиОренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска
© Фото : общественное движение "Народный фронт" по Оренбургской области
Оренбургская пенсионерка вяжет елочные игрушки для малышей детского дома Луганска