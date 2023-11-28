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В Крыму предложили созвать собор для выработки новой госидеологии - РИА Новости, 28.11.2023
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06:24 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/ideologiya-1912267205.html
В Крыму предложили созвать собор для выработки новой госидеологии
В Крыму предложили созвать собор для выработки новой госидеологии - РИА Новости, 28.11.2023
В Крыму предложили созвать собор для выработки новой госидеологии
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил созвать Русский собор для выработки новой государственной идеологии в России. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T06:24
2023-11-28T06:24
россия
владимир константинов
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил созвать Русский собор для выработки новой государственной идеологии в России. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил мнение, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена. Он считает, что необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в основном законе страны. "Можно провести Русский собор, на котором обсудить вопрос создания современной идеологии русского мира", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, вопрос о государственной идеологии действительно сложен и носит дискуссионный характер. "Для его разрешения следовало бы более детально разобраться, о какой именно идеологии идёт речь: партийной, национальной или, скажем, цивилизационной. Иначе можно спорить о словах, а не об их сути и, будучи единомышленниками, не понимать друг друга", - подчеркнул глава парламента. По его словам, идеология нужна, она объединяет, мобилизует народ, задаёт ему единую систему ценностей. "Точнее — оформляет те принципы и приоритеты, которые и так существуют в народе спонтанно, на уровне рефлексов. Наличие такой идеологии, которая веками совпадала с православием, давало нашему народу духовные силы, обеспечивало его сплочённость, без чего были бы невозможны наши исторические победы, да и само выживание нас как народа", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20231122/konstitutsiya-1911019359.html
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россия, владимир константинов, александр бастрыкин
Россия, Владимир Константинов, Александр Бастрыкин
В Крыму предложили созвать собор для выработки новой госидеологии

Глава парламента Крыма предложил созвать собор для выработки госидеологии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЛюди с флажками России
Люди с флажками России - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил созвать Русский собор для выработки новой государственной идеологии в России.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил мнение, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена. Он считает, что необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в основном законе страны.
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"Можно провести Русский собор, на котором обсудить вопрос создания современной идеологии русского мира", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, вопрос о государственной идеологии действительно сложен и носит дискуссионный характер.
"Для его разрешения следовало бы более детально разобраться, о какой именно идеологии идёт речь: партийной, национальной или, скажем, цивилизационной. Иначе можно спорить о словах, а не об их сути и, будучи единомышленниками, не понимать друг друга", - подчеркнул глава парламента.
По его словам, идеология нужна, она объединяет, мобилизует народ, задаёт ему единую систему ценностей.
"Точнее — оформляет те принципы и приоритеты, которые и так существуют в народе спонтанно, на уровне рефлексов. Наличие такой идеологии, которая веками совпадала с православием, давало нашему народу духовные силы, обеспечивало его сплочённость, без чего были бы невозможны наши исторические победы, да и само выживание нас как народа", - подчеркнул Константинов.
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РоссияВладимир КонстантиновАлександр Бастрыкин
 
 
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