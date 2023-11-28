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Рабочую группу по мероприятиям Года семьи создадут в Рязанской области - РИА Новости, 28.11.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
20:41 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/gruppa-1912494642.html
Рабочую группу по мероприятиям Года семьи создадут в Рязанской области
Рабочую группу по мероприятиям Года семьи создадут в Рязанской области - РИА Новости, 28.11.2023
Рабочую группу по мероприятиям Года семьи создадут в Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что решение президента РФ о проведении Года семьи направлено на сохранение основ общества, и поручил создать... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T20:41
2023-11-28T20:41
рязанская область
рязанская область
россия
павел малков
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РЯЗАНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что решение президента РФ о проведении Года семьи направлено на сохранение основ общества, и поручил создать рабочую группу в регионе, сообщила пресс-служба правительства области. "Наш президент В.В. Путин подписал указ о проведении Года семьи. Весь следующий год это будет тема номер один в стране. Это решение президента направлено на сохранение основы нашего общества, защиту семьи и семейных ценностей, популяризацию госполитики в этом направлении. Это - самые главные вопросы", – цитирует губернатора его пресс-служба. На заседании правительства области во вторник глава региона поручил создать рабочую группу, которой "предстоит курировать всю деятельность в регионе, приуроченную к Году семьи, проводимые в его рамках мероприятия, подготовить соответствующий план". "В Рязанской области в этом направлении есть очень серьезный задел. Активно работают учреждения соцсферы, общественные организации, добровольческое движение. Думаю, у нас будет много интересных предложений и мероприятий", – сказал Малков. По данным пресс-службы, на заседании одобрен разработанный по поручению губернатора проект постановления, касающийся поддержки семей с детьми с инвалидностью, проживающих в отдаленных населенных пунктах Рязанской области и не имеющих возможности подключиться к интернету. Теперь для них будет предусмотрено бесплатное подключение, что позволит получать сервисы и меры поддержки в цифровом формате. "Вопрос очень важный. Обязательно каждый ребенок с инвалидностью в регионе получит доступ к интернету. И дальше будем помогать по всем остальным направлениям. Считаю, что здесь еще многое предстоит сделать. Будем системно работать по всем проблемам", – подчеркнул губернатор. Кроме того, отмечается в сообщении, на заседании рассмотрен вопрос дальнейшего развития многофункциональных центров. Перечень госуслуг органов власти Рязанской области, предоставляемых в МФЦ, дополнен пятью новыми услугами. "Продолжаем развивать МФЦ, там появляются новые услуги. Мы не раз это анонсировали. У нас большой план по развитию многофункциональных центров предоставления госуслуг, по нему и работаем", – сказал глава региона.
https://ria.ru/20231127/slozhnosti-1912234230.html
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рязанская область, россия, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков

Рабочую группу по мероприятиям Года семьи создадут в Рязанской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРязань
Рязань - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РЯЗАНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что решение президента РФ о проведении Года семьи направлено на сохранение основ общества, и поручил создать рабочую группу в регионе, сообщила пресс-служба правительства области.
"Наш президент В.В. Путин подписал указ о проведении Года семьи. Весь следующий год это будет тема номер один в стране. Это решение президента направлено на сохранение основы нашего общества, защиту семьи и семейных ценностей, популяризацию госполитики в этом направлении. Это - самые главные вопросы", – цитирует губернатора его пресс-служба.
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На заседании правительства области во вторник глава региона поручил создать рабочую группу, которой "предстоит курировать всю деятельность в регионе, приуроченную к Году семьи, проводимые в его рамках мероприятия, подготовить соответствующий план".
"В Рязанской области в этом направлении есть очень серьезный задел. Активно работают учреждения соцсферы, общественные организации, добровольческое движение. Думаю, у нас будет много интересных предложений и мероприятий", – сказал Малков.
По данным пресс-службы, на заседании одобрен разработанный по поручению губернатора проект постановления, касающийся поддержки семей с детьми с инвалидностью, проживающих в отдаленных населенных пунктах Рязанской области и не имеющих возможности подключиться к интернету. Теперь для них будет предусмотрено бесплатное подключение, что позволит получать сервисы и меры поддержки в цифровом формате.
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"Вопрос очень важный. Обязательно каждый ребенок с инвалидностью в регионе получит доступ к интернету. И дальше будем помогать по всем остальным направлениям. Считаю, что здесь еще многое предстоит сделать. Будем системно работать по всем проблемам", – подчеркнул губернатор.
Кроме того, отмечается в сообщении, на заседании рассмотрен вопрос дальнейшего развития многофункциональных центров. Перечень госуслуг органов власти Рязанской области, предоставляемых в МФЦ, дополнен пятью новыми услугами.
"Продолжаем развивать МФЦ, там появляются новые услуги. Мы не раз это анонсировали. У нас большой план по развитию многофункциональных центров предоставления госуслуг, по нему и работаем", – сказал глава региона.
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Рязанская областьРязанская областьРоссияПавел Малков
 
 
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