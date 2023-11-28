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Рабочую группу по мероприятиям Года семьи создадут в Рязанской области

Рабочую группу по мероприятиям Года семьи создадут в Рязанской области - РИА Новости, 28.11.2023

Рабочую группу по мероприятиям Года семьи создадут в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что решение президента РФ о проведении Года семьи направлено на сохранение основ общества, и поручил создать... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:41

2023-11-28T20:41

2023-11-28T20:41

рязанская область

рязанская область

россия

павел малков

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РЯЗАНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что решение президента РФ о проведении Года семьи направлено на сохранение основ общества, и поручил создать рабочую группу в регионе, сообщила пресс-служба правительства области. "Наш президент В.В. Путин подписал указ о проведении Года семьи. Весь следующий год это будет тема номер один в стране. Это решение президента направлено на сохранение основы нашего общества, защиту семьи и семейных ценностей, популяризацию госполитики в этом направлении. Это - самые главные вопросы", – цитирует губернатора его пресс-служба. На заседании правительства области во вторник глава региона поручил создать рабочую группу, которой "предстоит курировать всю деятельность в регионе, приуроченную к Году семьи, проводимые в его рамках мероприятия, подготовить соответствующий план". "В Рязанской области в этом направлении есть очень серьезный задел. Активно работают учреждения соцсферы, общественные организации, добровольческое движение. Думаю, у нас будет много интересных предложений и мероприятий", – сказал Малков. По данным пресс-службы, на заседании одобрен разработанный по поручению губернатора проект постановления, касающийся поддержки семей с детьми с инвалидностью, проживающих в отдаленных населенных пунктах Рязанской области и не имеющих возможности подключиться к интернету. Теперь для них будет предусмотрено бесплатное подключение, что позволит получать сервисы и меры поддержки в цифровом формате. "Вопрос очень важный. Обязательно каждый ребенок с инвалидностью в регионе получит доступ к интернету. И дальше будем помогать по всем остальным направлениям. Считаю, что здесь еще многое предстоит сделать. Будем системно работать по всем проблемам", – подчеркнул губернатор. Кроме того, отмечается в сообщении, на заседании рассмотрен вопрос дальнейшего развития многофункциональных центров. Перечень госуслуг органов власти Рязанской области, предоставляемых в МФЦ, дополнен пятью новыми услугами. "Продолжаем развивать МФЦ, там появляются новые услуги. Мы не раз это анонсировали. У нас большой план по развитию многофункциональных центров предоставления госуслуг, по нему и работаем", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20231127/slozhnosti-1912234230.html

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рязанская область, россия, павел малков