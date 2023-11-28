https://ria.ru/20231128/grazhdanstvo-1912261327.html

СМИ: госдеп лишил гражданства родившегося в США 61-летнего врача

СМИ: госдеп лишил гражданства родившегося в США 61-летнего врача - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: госдеп лишил гражданства родившегося в США 61-летнего врача

Американскому врачу с иранскими корнями на седьмом десятке лет сообщили, что гражданство США при рождении ему выдали по ошибке, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T03:25

2023-11-28T03:25

2023-11-28T10:25

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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Американскому врачу с иранскими корнями на седьмом десятке лет сообщили, что гражданство США при рождении ему выдали по ошибке, пишет газета Washington Post.При рутинной замене паспорта в госдепартаменте обнаружили, что Сияваш Собхани, несмотря на то, что он появился на свет в Вашингтоне и всю жизнь прожил в США, не имел права на гражданство, поскольку его отец был иранским дипломатом."Для меня это стало шоком. Я врач. Я здесь всю жизнь. Я платил налоги, голосовал за президентов. Я служил жителям северной Вирджинии. Во времена ковида я был на работе, подвергал риску себя и свою семью. И по прошествии 61 года вам говорят: "О, произошла ошибка, вы больше не гражданин США". Это по-настоящему шокирует", - цитирует издание Собхани.В США действует "право почвы", позволяющее получить гражданство всем, кто родился на американской территории и в американской юрисдикции. Исключение составляют дети иностранных дипломатов, которые обладают юридическим иммунитетом.В письме из госдепартамента Собхани предложили подать заявку на получение вместо гражданства постоянного вида на жительство в США.

https://rsport.ria.ru/20230216/monson-1852402736.html

https://ria.ru/20231113/ekspert-1909086056.html

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сша, вашингтон (штат), виргиния, в мире