https://ria.ru/20231128/grazhdanstvo-1912261327.html
СМИ: госдеп лишил гражданства родившегося в США 61-летнего врача
СМИ: госдеп лишил гражданства родившегося в США 61-летнего врача - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ: госдеп лишил гражданства родившегося в США 61-летнего врача
Американскому врачу с иранскими корнями на седьмом десятке лет сообщили, что гражданство США при рождении ему выдали по ошибке, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T03:25
2023-11-28T03:25
2023-11-28T10:25
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ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Американскому врачу с иранскими корнями на седьмом десятке лет сообщили, что гражданство США при рождении ему выдали по ошибке, пишет газета Washington Post.При рутинной замене паспорта в госдепартаменте обнаружили, что Сияваш Собхани, несмотря на то, что он появился на свет в Вашингтоне и всю жизнь прожил в США, не имел права на гражданство, поскольку его отец был иранским дипломатом."Для меня это стало шоком. Я врач. Я здесь всю жизнь. Я платил налоги, голосовал за президентов. Я служил жителям северной Вирджинии. Во времена ковида я был на работе, подвергал риску себя и свою семью. И по прошествии 61 года вам говорят: "О, произошла ошибка, вы больше не гражданин США". Это по-настоящему шокирует", - цитирует издание Собхани.В США действует "право почвы", позволяющее получить гражданство всем, кто родился на американской территории и в американской юрисдикции. Исключение составляют дети иностранных дипломатов, которые обладают юридическим иммунитетом.В письме из госдепартамента Собхани предложили подать заявку на получение вместо гражданства постоянного вида на жительство в США.
https://rsport.ria.ru/20230216/monson-1852402736.html
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сша, вашингтон (штат), виргиния, в мире
США, Вашингтон (штат), Виргиния, В мире
СМИ: госдеп лишил гражданства родившегося в США 61-летнего врача
WP: госдеп сообщил врачу, что 61 год назад он стал гражданином США по ошибке