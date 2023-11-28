https://ria.ru/20231128/granitsa-1912471039.html

Замглавы МИД России прокомментировал решение Финляндии закрыть границу

Замглавы МИД России прокомментировал решение Финляндии закрыть границу - РИА Новости, 28.11.2023

Замглавы МИД России прокомментировал решение Финляндии закрыть границу

Решение Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:39

2023-11-28T18:39

2023-11-28T18:39

в мире

финляндия

александр грушко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396805_0:734:2048:1886_1920x0_80_0_0_110b0845320ae0baa6ec0b4ad766daf4.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Решение Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". "Они закрыли границу, как мы можем реагировать? Будут страдать финские граждане", - сказал Грушко журналистам. "Мы можем комментировать какие-то рациональные решения. Тогда можно искать какую-то логику, а иногда решения просто нерациональные. С этим вопросом обращайтесь к нашим финским коллегам - почему они решили закрыть границу, если посмотреть на цифры, то, если мне не изменяет память, порядка 700 мигрантов в этот период пытались перейти российско-финскую границу, а за этот же период границы Евросоюза пытались перейти и перешли 387 тысяч человек", - добавил Грушко. Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко, всего более 30 национальностей - закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231124/granitsa-1911580839.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, александр грушко