https://ria.ru/20231128/gosbyudzhet-1912467733.html

Зеленский подписал проект бюджета Украины с дефицитом 43 миллиарда долларов

Зеленский подписал проект бюджета Украины с дефицитом 43 миллиарда долларов - РИА Новости, 28.11.2023

Зеленский подписал проект бюджета Украины с дефицитом 43 миллиарда долларов

Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, соответствующая информация... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:26

2023-11-28T18:26

2023-11-28T18:57

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

денис шмыгаль

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, соответствующая информация опубликована во вторник на сайте Верховной рады. Как сообщал 9 ноября украинский парламентарий Ярослав Железняк, Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении проект бюджета страны на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). На сайте украинского парламента в карточке "проекта закона о государственном бюджете Украины на 2024 год" говорится, что законопроект возвращен с подписью Зеленского. Так, согласно данным законопроекта, бюджет Украины утвержден с доходами в 1,76 триллиона гривен (48,4 миллиарда долларов), расходами — 3,35 триллиона гривен (92,2 миллиарда долларов). При этом дефицит госбюджета составляет 1,57 триллиона гривен (43,2 миллиарда долларов). Внешние заимствования снизили на 103,5 миллиарда гривен за счет увеличения внутренних заимствований с 42,9 миллиарда долларов до 41 миллиарда долларов. Ожидается, что на безопасность и оборону Украины направят более 21% ВВП. При этом ожидается, что ВВП вырастет на 4,6%, годовая инфляция будет около 9,7% при среднем курсе доллара на уровне 40,7 гривны за доллар. Премьер Украины Денис Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В Минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908255116.html

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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, денис шмыгаль, в мире, экономика