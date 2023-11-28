Посольство США обеспокоено продлением ареста Гершковича
Посольство США обеспокоено продлением ареста обвиняемого в шпионаже Гершковича
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США обеспокоены решением российского суда оставить под арестом обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявили во вторник в посольстве США в РФ.
Лефортовский суд Москвы до конца января продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
"Сегодня представители посольства США посетили слушания по делу неправомерно задержанного журналиста Эвана Гершковича в Лефортовском суде. Мы глубоко обеспокоены решением суда продлить срок его задержания на еще два месяца", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
В посольстве напомнили призыв Вашингтона "немедленно освободить Эвана".
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.