https://ria.ru/20231128/gershkovich-1912314546.html

Посольство США обеспокоено продлением ареста Гершковича

Посольство США обеспокоено продлением ареста Гершковича - РИА Новости, 28.11.2023

Посольство США обеспокоено продлением ареста Гершковича

США обеспокоены решением российского суда оставить под арестом обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявили во вторник в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:53

2023-11-28T11:53

2023-11-28T11:53

сша

россия

москва

дмитрий песков

эван гершкович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США обеспокоены решением российского суда оставить под арестом обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявили во вторник в посольстве США в РФ. Лефортовский суд Москвы до конца января продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде. "Сегодня представители посольства США посетили слушания по делу неправомерно задержанного журналиста Эвана Гершковича в Лефортовском суде. Мы глубоко обеспокоены решением суда продлить срок его задержания на еще два месяца", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. В посольстве напомнили призыв Вашингтона "немедленно освободить Эвана". ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.

https://ria.ru/20230929/gershkovich-1899414093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, москва, дмитрий песков, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире