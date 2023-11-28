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Посольство США обеспокоено продлением ареста Гершковича - РИА Новости, 28.11.2023
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11:53 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/gershkovich-1912314546.html
Посольство США обеспокоено продлением ареста Гершковича
Посольство США обеспокоено продлением ареста Гершковича - РИА Новости, 28.11.2023
Посольство США обеспокоено продлением ареста Гершковича
США обеспокоены решением российского суда оставить под арестом обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявили во вторник в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:53
2023-11-28T11:53
сша
россия
москва
дмитрий песков
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США обеспокоены решением российского суда оставить под арестом обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявили во вторник в посольстве США в РФ. Лефортовский суд Москвы до конца января продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде. "Сегодня представители посольства США посетили слушания по делу неправомерно задержанного журналиста Эвана Гершковича в Лефортовском суде. Мы глубоко обеспокоены решением суда продлить срок его задержания на еще два месяца", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. В посольстве напомнили призыв Вашингтона "немедленно освободить Эвана". ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
https://ria.ru/20230929/gershkovich-1899414093.html
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сша, россия, москва, дмитрий песков, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
США, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Посольство США обеспокоено продлением ареста Гершковича

Посольство США обеспокоено продлением ареста обвиняемого в шпионаже Гершковича

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США обеспокоены решением российского суда оставить под арестом обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявили во вторник в посольстве США в РФ.
Лефортовский суд Москвы до конца января продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
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"Сегодня представители посольства США посетили слушания по делу неправомерно задержанного журналиста Эвана Гершковича в Лефортовском суде. Мы глубоко обеспокоены решением суда продлить срок его задержания на еще два месяца", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
В посольстве напомнили призыв Вашингтона "немедленно освободить Эвана".
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
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СШАРоссияМоскваДмитрий ПесковЭван ГершковичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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