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Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу - РИА Новости, 28.11.2023
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10:07 28.11.2023 (обновлено: 13:05 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/gershkovich-1912288708.html
Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу
Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу - РИА Новости, 28.11.2023
Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу
Лефортовский суд Москвы до конца января продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:07
2023-11-28T13:05
происшествия
россия
москва
екатеринбург
эван гершкович
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до конца января продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде во вторник. "Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), на два месяца, а всего до десяти месяцев, то есть до 30 января 2024 года", - сказали в суде. Сама американская газета Wall Street Journal, реагируя на решение суда, в очередной раз назвала обвинения в адрес Гершковича "абсолютно ложными" и призвала освободить журналиста.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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россия
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происшествия, россия, москва, екатеринбург, эван гершкович
Происшествия, Россия, Москва, Екатеринбург, Эван Гершкович
Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу

Суд оставил корреспондента WSJ Гершковича в СИЗО до 30 января

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до конца января продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде во вторник.
"Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), на два месяца, а всего до десяти месяцев, то есть до 30 января 2024 года", - сказали в суде. Сама американская газета Wall Street Journal, реагируя на решение суда, в очередной раз назвала обвинения в адрес Гершковича "абсолютно ложными" и призвала освободить журналиста.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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