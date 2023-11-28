https://ria.ru/20231128/gershkovich-1912288708.html

Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу

Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу - РИА Новости, 28.11.2023

Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу

Лефортовский суд Москвы до конца января продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:07

2023-11-28T10:07

2023-11-28T13:05

происшествия

россия

москва

екатеринбург

эван гершкович

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до конца января продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде во вторник. "Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), на два месяца, а всего до десяти месяцев, то есть до 30 января 2024 года", - сказали в суде. Сама американская газета Wall Street Journal, реагируя на решение суда, в очередной раз назвала обвинения в адрес Гершковича "абсолютно ложными" и призвала освободить журналиста.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230929/gershkovich-1899403855.html

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москва

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Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, екатеринбург, эван гершкович