Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу
Суд оставил корреспондента WSJ Гершковича в СИЗО до 30 января
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до конца января продлил срок ареста корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в суде во вторник.
"Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), на два месяца, а всего до десяти месяцев, то есть до 30 января 2024 года", - сказали в суде. Сама американская газета Wall Street Journal, реагируя на решение суда, в очередной раз назвала обвинения в адрес Гершковича "абсолютно ложными" и призвала освободить журналиста.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".