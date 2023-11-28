https://ria.ru/20231128/geologorazvedka-1912324117.html
Как геолог репелленты пропил и медведем закусил. Истории геологоразведки
Как геолог репелленты пропил и медведем закусил. Истории геологоразведки - РИА Новости, 28.11.2023
Как геолог репелленты пропил и медведем закусил. Истории геологоразведки
Работа сегодняшних геологов также опасна, как 30 или 50 лет назад - тут и холод, голод, и дикие звери. Но теперь они лучше подготовлены - и точно знают, что ищут в недрах земли. Рассказываем о том, что такое геологоразведка, как репрессии конца 40-х изменили геологию и почему от открытия месторождения до начала разработки может пройти сотня лет.
2023-11-28T14:00
2023-11-28T14:00
2023-11-28T14:00
истории.doc
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день геолога
российское геологическое общество
день геолога в россии
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батагай-алыта
золото
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Как геолог репелленты пропил и медведем закусил. Истории геологоразведки
Работа сегодняшних геологов также опасна, как 30 или 50 лет назад - тут и холод, голод, и дикие звери. Но теперь они лучше подготовлены - и точно знают, что ищут в недрах земли. Рассказываем о том, что такое геологоразведка, как репрессии конца 40-х изменили геологию и почему от открытия месторождения до начала разработки может пройти сотня лет.
audio/mpeg
Как геолог репелленты пропил и медведем закусил. Истории геологоразведки
Работа сегодняшних геологов также опасна, как 30 или 50 лет назад - тут и холод, голод, и дикие звери. Но теперь они лучше подготовлены - и точно знают, что ищут в недрах земли. Рассказываем о том, что такое геологоразведка, как репрессии конца 40-х изменили геологию и почему от открытия месторождения до начала разработки может пройти сотня лет.
audio/mpeg
Об этом нам рассказал Николай Тямисов, бывший директор, а ныне главный геолог компании “Янгеология”, проработавший на Крайнем Севере больше 40 лет.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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батагай-алыта
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РИА Новости
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геология, день геолога, российское геологическое общество, день геолога в россии, республика саха (якутия), батагай-алыта, золото, добыча, иосиф сталин (джугашвили), холодная война (1946-1991), уран, уран, аудио
Истории.doc, геология, День геолога, Российское геологическое общество, День геолога в России, Республика Саха (Якутия), Батагай-Алыта, Золото, добыча, Иосиф Сталин (Джугашвили), Холодная война (1946-1991), Уран, уран
Как геолог репелленты пропил и медведем закусил. Истории геологоразведки
Работа сегодняшних геологов также опасна, как 30 или 50 лет назад - тут и холод, голод, и дикие звери. Но теперь они лучше подготовлены - и точно знают, что ищут в недрах земли. Рассказываем о том, что такое геологоразведка, как репрессии конца 40-х изменили геологию и почему от открытия месторождения до начала разработки может пройти сотня лет.