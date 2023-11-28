https://ria.ru/20231128/geologorazvedka-1912324117.html

Как геолог репелленты пропил и медведем закусил. Истории геологоразведки

Как геолог репелленты пропил и медведем закусил. Истории геологоразведки - РИА Новости, 28.11.2023

Как геолог репелленты пропил и медведем закусил. Истории геологоразведки

Работа сегодняшних геологов также опасна, как 30 или 50 лет назад - тут и холод, голод, и дикие звери. Но теперь они лучше подготовлены - и точно знают, что ищут в недрах земли. Рассказываем о том, что такое геологоразведка, как репрессии конца 40-х изменили геологию и почему от открытия месторождения до начала разработки может пройти сотня лет.

2023-11-28T14:00

2023-11-28T14:00

2023-11-28T14:00

истории.doc

геология

день геолога

российское геологическое общество

день геолога в россии

республика саха (якутия)

батагай-алыта

золото

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Как геолог репелленты пропил и медведем закусил. Истории геологоразведки Работа сегодняшних геологов также опасна, как 30 или 50 лет назад - тут и холод, голод, и дикие звери. Но теперь они лучше подготовлены - и точно знают, что ищут в недрах земли. Рассказываем о том, что такое геологоразведка, как репрессии конца 40-х изменили геологию и почему от открытия месторождения до начала разработки может пройти сотня лет. audio/mpeg

Как геолог репелленты пропил и медведем закусил. Истории геологоразведки Работа сегодняшних геологов также опасна, как 30 или 50 лет назад - тут и холод, голод, и дикие звери. Но теперь они лучше подготовлены - и точно знают, что ищут в недрах земли. Рассказываем о том, что такое геологоразведка, как репрессии конца 40-х изменили геологию и почему от открытия месторождения до начала разработки может пройти сотня лет. audio/mpeg

Об этом нам рассказал Николай Тямисов, бывший директор, а ныне главный геолог компании “Янгеология”, проработавший на Крайнем Севере больше 40 лет.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов

республика саха (якутия)

батагай-алыта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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