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Израиль заявил о нарушении перемирия на севере Газы - РИА Новости, 28.11.2023
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16:30 28.11.2023 (обновлено: 17:32 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/gaza-1912416811.html
Израиль заявил о нарушении перемирия на севере Газы
Израиль заявил о нарушении перемирия на севере Газы - РИА Новости, 28.11.2023
Израиль заявил о нарушении перемирия на севере Газы
Бойцы палестинского движения ХАМАС несколько раз нарушили режим прекращения огня в секторе Газа, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:30
2023-11-28T17:32
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Бойцы палестинского движения ХАМАС несколько раз нарушили режим прекращения огня в секторе Газа, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).&quot;За последний час три взрывных устройства сработали рядом с армией Израиля в двух разных местах в северной части сектора Газа, что является нарушением рамок оперативной паузы&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Кроме того, палестинские бойцы обстреляли израильских солдат, которые открыли огонь в ответ, добавили в ЦАХАЛ. Несколько военных получили легкие ранения.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Перемирие начало действовать 24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск).Накануне стало известно о продлении режима прекращения огня еще на два дня. Таким образом, оно продлится до четверга, 30 ноября. В ХАМАС сообщили, что оно будет действовать на тех же условиях. Ожидается освобождение 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля.Всего в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек. Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению бойцов палестинского движения.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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РИА Новости
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о нарушении перемирия на севере Газы

ЦАХАЛ: по армии Израиля открыли огонь на севере сектора Газа

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский солдат в секторе Газа
Израильский солдат в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский солдат в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Бойцы палестинского движения ХАМАС несколько раз нарушили режим прекращения огня в секторе Газа, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«

"За последний час три взрывных устройства сработали рядом с армией Израиля в двух разных местах в северной части сектора Газа, что является нарушением рамок оперативной паузы", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Кроме того, палестинские бойцы обстреляли израильских солдат, которые открыли огонь в ответ, добавили в ЦАХАЛ. Несколько военных получили легкие ранения.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Перемирие начало действовать 24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск).
Накануне стало известно о продлении режима прекращения огня еще на два дня. Таким образом, оно продлится до четверга, 30 ноября. В ХАМАС сообщили, что оно будет действовать на тех же условиях. Ожидается освобождение 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля.
Всего в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек. Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению бойцов палестинского движения.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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