https://ria.ru/20231128/gaza-1912416811.html

Израиль заявил о нарушении перемирия на севере Газы

Израиль заявил о нарушении перемирия на севере Газы - РИА Новости, 28.11.2023

Израиль заявил о нарушении перемирия на севере Газы

Бойцы палестинского движения ХАМАС несколько раз нарушили режим прекращения огня в секторе Газа, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:30

2023-11-28T16:30

2023-11-28T17:32

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912285611_0:241:3072:1968_1920x0_80_0_0_c654515550980248a644e735a29a41eb.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Бойцы палестинского движения ХАМАС несколько раз нарушили режим прекращения огня в секторе Газа, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."За последний час три взрывных устройства сработали рядом с армией Израиля в двух разных местах в северной части сектора Газа, что является нарушением рамок оперативной паузы", — говорится в публикации в Telegram-канале.Кроме того, палестинские бойцы обстреляли израильских солдат, которые открыли огонь в ответ, добавили в ЦАХАЛ. Несколько военных получили легкие ранения.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Перемирие начало действовать 24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск).Накануне стало известно о продлении режима прекращения огня еще на два дня. Таким образом, оно продлится до четверга, 30 ноября. В ХАМАС сообщили, что оно будет действовать на тех же условиях. Ожидается освобождение 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля.Всего в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек. Власти Израиля неоднократно заявляли, что после окончания перемирия армия продолжит усилия по уничтожению бойцов палестинского движения.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году