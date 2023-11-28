https://ria.ru/20231128/fury-1912319246.html

Число фур, ожидающих выезда из России в Литву, выросло до 185

Число фур, ожидающих выезда из России в Литву, выросло до 185 - РИА Новости, 28.11.2023

Число фур, ожидающих выезда из России в Литву, выросло до 185

Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, выросла до 185 машин, 160 ожидают оформления, 25 находятся на нейтральной полосе, сообщает... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:13

2023-11-28T12:13

2023-11-28T12:13

калининградская область

литва

александр шендерюк-жидков

россия

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КАЛИНИНГРАД/МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, выросла до 185 машин, 160 ожидают оформления, 25 находятся на нейтральной полосе, сообщает пресс-служба Калининградской таможни. О появлении очереди на границе Федеральная таможенная служба информировала в субботу. По данным таможни, в понедельник в очереди находились 155 машин. В пресс-службе Калининградской областной таможни отмечали, что литовская сторона работает медленно, оформляя примерно три машины в час. "В направлении въезда в регион движение свободно. Выезда из РФ ожидает 160 большегрузов, еще 25 находится на нейтральной полосе после прохождения оформления российской стороной", - говорится в сообщении. Международный автомобильный пропускной пункт "Чернышевское" в своем Telegram-канале сообщает, что отставание от зарезервированного времени составляет более 70 часов. "28.11.2023 в 00.00 по местному времени будет произведен перенос заявок на фактическое время отставания. Перенос не сдвигает вашу очередь, а только приводит указанное в заявке время в соответствие с реальным временем проезда", - говорится в сообщении МАПП. Отмечено, что электронная система заявок на проезд работает без сбоев, но, чтобы пропустить скопившийся транспорт и не создавать рост очереди, на сайте будет доступно для бронирования 2 места в час (вместо 5). Бронирования на терминале будут доступны в количестве 1 слот в час. Приоритет будет отдаваться скоропортящимся и опасным грузам. При улучшении ситуации с пропуском литовской стороной в систему будут добавлены дополнительные слоты и появится возможность перенести свою заявку на более ранний срок. Сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости обратил внимание на то, что очередь их фур на границе лишь увеличивается и составляет уже более трех суток, "до сих пор не пропущены автомобили, которые должны были пройти границу еще 25 ноября". "Ситуация на границе каждый день лишь ухудшается, при этом литовские службы как ни в чем не бывало продолжают затягивать процесс контроля транспортных средств", - сказал политик. Ранее в "Росгранстрое" сообщали, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой работает только один - МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе. К тому же пропуск транспорта существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт. Скопления автомобилей на данном МАПП не фиксировали с конца октября.

https://ria.ru/20231123/ugroza-1911421947.html

https://ria.ru/20231124/kpp-1911540871.html

калининградская область

литва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининградская область, литва, александр шендерюк-жидков, россия