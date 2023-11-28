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Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище - РИА Новости, 28.11.2023
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Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище
Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище - РИА Новости, 28.11.2023
Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище
РИА Новости. ФИНЛЯНДИЯ ЗАКРЫВАЕТ ДО 13 ДЕКАБРЯ ВСЕ ПУНКТЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ ДЛЯ ЛИЦ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ - ГЛАВА КАБМИНА РИА Новости, 28.11.2023
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РИА Новости. ФИНЛЯНДИЯ ЗАКРЫВАЕТ ДО 13 ДЕКАБРЯ ВСЕ ПУНКТЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ ДЛЯ ЛИЦ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ - ГЛАВА КАБМИНА
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Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище

Финляндия закроет до 13 декабря КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
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Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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РИА Новости. ФИНЛЯНДИЯ ЗАКРЫВАЕТ ДО 13 ДЕКАБРЯ ВСЕ ПУНКТЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ ДЛЯ ЛИЦ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ - ГЛАВА КАБМИНА
 
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