https://ria.ru/20231128/finlyandiya-1912442986.html
Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище
Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище - РИА Новости, 28.11.2023
Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище
РИА Новости. ФИНЛЯНДИЯ ЗАКРЫВАЕТ ДО 13 ДЕКАБРЯ ВСЕ ПУНКТЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ ДЛЯ ЛИЦ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ - ГЛАВА КАБМИНА РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:06
2023-11-28T17:06
2023-11-28T17:07
финляндия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg
РИА Новости. ФИНЛЯНДИЯ ЗАКРЫВАЕТ ДО 13 ДЕКАБРЯ ВСЕ ПУНКТЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ ДЛЯ ЛИЦ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ - ГЛАВА КАБМИНА
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_710a9589effd76ab2032fa0879f3d10a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия
Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище
Финляндия закроет до 13 декабря КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище
РИА Новости. ФИНЛЯНДИЯ ЗАКРЫВАЕТ ДО 13 ДЕКАБРЯ ВСЕ ПУНКТЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ ДЛЯ ЛИЦ, ИЩУЩИХ УБЕЖИЩЕ - ГЛАВА КАБМИНА