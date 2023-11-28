https://ria.ru/20231128/finlyandiya-1912407496.html
СМИ: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией
СМИ: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией
Правительство Финляндии решило не принимать лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией, движение будет полностью закрыто за исключением... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:19
2023-11-28T16:19
2023-11-28T16:19
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя - РИА Новости. Правительство Финляндии решило не принимать лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией, движение будет полностью закрыто за исключением грузового транспорта, сообщает со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. Ожидается, что данное решение обнародуют во вторник в ближайшее время. "Правительство закрывает всю восточную границу для просителей убежища", - говорится в сообщении. Два источника издания сообщили, что будет закрыто все движение на границе с Россией за исключением грузового. Прием лиц, запрашивающих убежище кабмин Финляндии сконцентрирует в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа и морских портах страны, уточняет газета.
https://ria.ru/20231128/finlyandiya-1912275569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
СМИ: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией
Helsingin Sanomat: Финляндия перестанет принимать беженцев на границе с Россией