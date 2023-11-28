Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/finlyandiya-1912407496.html
СМИ: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией
СМИ: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией
Правительство Финляндии решило не принимать лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией, движение будет полностью закрыто за исключением... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:19
2023-11-28T16:19
в мире
финляндия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910622516_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_cf9ff2d9b6f776c9c34867490886c166.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя - РИА Новости. Правительство Финляндии решило не принимать лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией, движение будет полностью закрыто за исключением грузового транспорта, сообщает со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. Ожидается, что данное решение обнародуют во вторник в ближайшее время. "Правительство закрывает всю восточную границу для просителей убежища", - говорится в сообщении. Два источника издания сообщили, что будет закрыто все движение на границе с Россией за исключением грузового. Прием лиц, запрашивающих убежище кабмин Финляндии сконцентрирует в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа и морских портах страны, уточняет газета.
https://ria.ru/20231128/finlyandiya-1912275569.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910622516_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e5264f84653b2670dd310ca578aaa212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
СМИ: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией

Helsingin Sanomat: Финляндия перестанет принимать беженцев на границе с Россией

© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя - РИА Новости. Правительство Финляндии решило не принимать лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией, движение будет полностью закрыто за исключением грузового транспорта, сообщает со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.
Ожидается, что данное решение обнародуют во вторник в ближайшее время.
"Правительство закрывает всю восточную границу для просителей убежища", - говорится в сообщении.
Два источника издания сообщили, что будет закрыто все движение на границе с Россией за исключением грузового.
Прием лиц, запрашивающих убежище кабмин Финляндии сконцентрирует в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа и морских портах страны, уточняет газета.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Володин рассказал, во сколько обойдется Финляндии закрытие КПП
08:18
 
В миреФинляндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала