https://ria.ru/20231128/finlyandiya-1912407496.html

СМИ: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией

СМИ: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией

Правительство Финляндии решило не принимать лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией, движение будет полностью закрыто за исключением... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:19

2023-11-28T16:19

2023-11-28T16:19

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя - РИА Новости. Правительство Финляндии решило не принимать лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией, движение будет полностью закрыто за исключением грузового транспорта, сообщает со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. Ожидается, что данное решение обнародуют во вторник в ближайшее время. "Правительство закрывает всю восточную границу для просителей убежища", - говорится в сообщении. Два источника издания сообщили, что будет закрыто все движение на границе с Россией за исключением грузового. Прием лиц, запрашивающих убежище кабмин Финляндии сконцентрирует в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа и морских портах страны, уточняет газета.

https://ria.ru/20231128/finlyandiya-1912275569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, финляндия, россия