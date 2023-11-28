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СМИ: мэрия Турку выкупила бывшее здание российского генконсульства - РИА Новости, 28.11.2023
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10:34 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/finlyandiya-1912295203.html
СМИ: мэрия Турку выкупила бывшее здание российского генконсульства
СМИ: мэрия Турку выкупила бывшее здание российского генконсульства - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ: мэрия Турку выкупила бывшее здание российского генконсульства
Мэрия города Турку выкупила за 1,6 миллиона евро у финского государства здание, где ранее располагалось генеральное консульство России в Финляндии, сообщает во... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:34
2023-11-28T10:34
в мире
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финляндия
турку
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя - РИА Новости. Мэрия города Турку выкупила за 1,6 миллиона евро у финского государства здание, где ранее располагалось генеральное консульство России в Финляндии, сообщает во вторник общественный вещатель Yle. Генеральное консульство CCCР (Российской Федерации позднее) в Турку начало работу в ноябре 1967 года. В соответствии с предыдущими соглашениями между странами, за аренду дома платила не Россия, а МИД Финляндии, сообщали ранее финские СМИ. "Турку покупает бывшее генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник. Нынешний владелец Senaatti (госкомпания, управляет государственной недвижимостью) и город договорились о цене покупки в 1,6 миллиона евро", - говорится в сообщении. Площадь земельного участка составляет 3,5 тысячи квадратных метров, в продажу входит здание площадью 2 тысячи квадратных метров. "Мэрия города также одобрила, что построенное в 1974 году консульство, вероятно, будет снесено и на его месте будет построено новое здание, скорее всего, детский сад", - уточняет Yle. Кроме того, мэрия города решила, что решение о покупке будет реализовано, не дожидаясь возможных апелляций. Деятельность российского дипломатического представительства прекратилась в здании 1 октября.
https://ria.ru/20231127/ogranicheniya-1912189988.html
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в мире, россия, финляндия, турку, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Финляндия, Турку, Санкции в отношении России
СМИ: мэрия Турку выкупила бывшее здание российского генконсульства

Yle: мэрия Турку выкупила у государства бывшее здание генконсульства России

CC BY-SA 3.0 / Upp75 / Здание Генерального консульства РФ в Турку
Здание Генерального консульства РФ в Турку - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
CC BY-SA 3.0 / Upp75 /
Здание Генерального консульства РФ в Турку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя - РИА Новости. Мэрия города Турку выкупила за 1,6 миллиона евро у финского государства здание, где ранее располагалось генеральное консульство России в Финляндии, сообщает во вторник общественный вещатель Yle.
Генеральное консульство CCCР (Российской Федерации позднее) в Турку начало работу в ноябре 1967 года. В соответствии с предыдущими соглашениями между странами, за аренду дома платила не Россия, а МИД Финляндии, сообщали ранее финские СМИ.
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"Турку покупает бывшее генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник. Нынешний владелец Senaatti (госкомпания, управляет государственной недвижимостью) и город договорились о цене покупки в 1,6 миллиона евро", - говорится в сообщении. Площадь земельного участка составляет 3,5 тысячи квадратных метров, в продажу входит здание площадью 2 тысячи квадратных метров.
"Мэрия города также одобрила, что построенное в 1974 году консульство, вероятно, будет снесено и на его месте будет построено новое здание, скорее всего, детский сад", - уточняет Yle. Кроме того, мэрия города решила, что решение о покупке будет реализовано, не дожидаясь возможных апелляций.
Деятельность российского дипломатического представительства прекратилась в здании 1 октября.
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