https://ria.ru/20231128/finlyandiya-1912295203.html

СМИ: мэрия Турку выкупила бывшее здание российского генконсульства

СМИ: мэрия Турку выкупила бывшее здание российского генконсульства - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: мэрия Турку выкупила бывшее здание российского генконсульства

Мэрия города Турку выкупила за 1,6 миллиона евро у финского государства здание, где ранее располагалось генеральное консульство России в Финляндии, сообщает во... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:34

2023-11-28T10:34

2023-11-28T10:34

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санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя - РИА Новости. Мэрия города Турку выкупила за 1,6 миллиона евро у финского государства здание, где ранее располагалось генеральное консульство России в Финляндии, сообщает во вторник общественный вещатель Yle. Генеральное консульство CCCР (Российской Федерации позднее) в Турку начало работу в ноябре 1967 года. В соответствии с предыдущими соглашениями между странами, за аренду дома платила не Россия, а МИД Финляндии, сообщали ранее финские СМИ. "Турку покупает бывшее генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник. Нынешний владелец Senaatti (госкомпания, управляет государственной недвижимостью) и город договорились о цене покупки в 1,6 миллиона евро", - говорится в сообщении. Площадь земельного участка составляет 3,5 тысячи квадратных метров, в продажу входит здание площадью 2 тысячи квадратных метров. "Мэрия города также одобрила, что построенное в 1974 году консульство, вероятно, будет снесено и на его месте будет построено новое здание, скорее всего, детский сад", - уточняет Yle. Кроме того, мэрия города решила, что решение о покупке будет реализовано, не дожидаясь возможных апелляций. Деятельность российского дипломатического представительства прекратилась в здании 1 октября.

https://ria.ru/20231127/ogranicheniya-1912189988.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, финляндия, турку, санкции в отношении россии