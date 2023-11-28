https://ria.ru/20231128/finansirovanie-1912271457.html

Депутат предложил увеличить финансирование фильмов с госсимволикой

Депутат предложил увеличить финансирование фильмов с госсимволикой - РИА Новости, 28.11.2023

Депутат предложил увеличить финансирование фильмов с госсимволикой

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил министру культуры РФ Ольге Любимовой разработать программу дополнительного финансирования фильмов, где показывают... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:31

2023-11-28T07:31

2023-11-28T12:07

султан хамзаев

госдума рф

ольга любимова

россия

культура

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил министру культуры РФ Ольге Любимовой разработать программу дополнительного финансирования фильмов, где показывают государственные символы России - герб, гимн, флаг."Герб, гимн, флаг в правильном патриотическом образе — вот что важно. Нужно не стесняться популяризировать символы нашего Отечества. Считаю, что для этих целей должна быть разработана дополнительная государственная программа. Показываешь в своих фильмах символы государства — получаешь дополнительную поддержку и приоритетное право для кинопоказа на национальном телевидении", - сказано в обращении (есть в распоряжении РИА Новости) депутата ГД к Любимовой.Депутат считает, что нужно стимулировать демонстрацию символов Отечества."Уважаемая Ольга Борисовна, прошу Вас рассмотреть возможность внесения в перечень приоритетных тем демонстрацию государственных символов для господдержки кинопроизводства, а также определить целесообразность выделения на это бюджетных средств", - добавил парламентарий.Также Хамзаев считает, что важно формировать у молодежи чувство принадлежности к "нашему сильному государству"."Иногда спрашиваешь себя: хороший фильм, но мало отражения государственных символов к тому или иному событию", - добавил Хамзаев.

https://ria.ru/20231127/kinoprokat-1912007919.html

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султан хамзаев, госдума рф, ольга любимова, россия, общество