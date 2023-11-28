https://ria.ru/20231128/evroparlament-1912309424.html
Европарламент хочет получить постоянное присутствие в Киеве, сообщили СМИ
Европарламент хочет получить постоянное присутствие в Киеве, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
Европарламент хочет получить постоянное присутствие в Киеве, сообщили СМИ
Европарламент планирует получить постоянное присутствие в Киеве, пишет газета Politico со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:29
2023-11-28T11:29
2023-11-28T11:29
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Европарламент планирует получить постоянное присутствие в Киеве, пишет газета Politico со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление. "(Евро)парламент планирует иметь постоянное присутствие в Киеве", - пишет издание. Подробности о том, как может выглядеть это присутствие и механизмы его работы, не приводятся. Politico также сообщает, что во вторник впервые с начала украинского конфликта спикер Верховный Рады Руслан Стефанчук посетит Брюссель, где у него запланирована встреча с лидерами политических фракций Европарламента. Как ожидается, в ходе визита будет подписан меморандум о взаимопонимании между ЕП и Радой.
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европарламент, евросоюз, украина, киев
В мире, Европарламент, Евросоюз, Украина, Киев
Европарламент хочет получить постоянное присутствие в Киеве, сообщили СМИ
Politico: Европарламент планирует получить постоянное присутствие в Киеве