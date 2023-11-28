https://ria.ru/20231128/evroparlament-1912309424.html

Европарламент хочет получить постоянное присутствие в Киеве, сообщили СМИ

Европарламент хочет получить постоянное присутствие в Киеве, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2023

Европарламент хочет получить постоянное присутствие в Киеве, сообщили СМИ

Европарламент планирует получить постоянное присутствие в Киеве, пишет газета Politico со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:29

2023-11-28T11:29

2023-11-28T11:29

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евросоюз

украина

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Европарламент планирует получить постоянное присутствие в Киеве, пишет газета Politico со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление. "(Евро)парламент планирует иметь постоянное присутствие в Киеве", - пишет издание. Подробности о том, как может выглядеть это присутствие и механизмы его работы, не приводятся. Politico также сообщает, что во вторник впервые с начала украинского конфликта спикер Верховный Рады Руслан Стефанчук посетит Брюссель, где у него запланирована встреча с лидерами политических фракций Европарламента. Как ожидается, в ходе визита будет подписан меморандум о взаимопонимании между ЕП и Радой.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, европарламент, евросоюз, украина, киев