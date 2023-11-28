https://ria.ru/20231128/evakuatsiya-1912309991.html

Захарова рассказала о работе по эвакуации россиян из сектора Газа и Египта

Захарова рассказала о работе по эвакуации россиян из сектора Газа и Египта - РИА Новости, 28.11.2023

Захарова рассказала о работе по эвакуации россиян из сектора Газа и Египта

Несколько сотен россиян находятся в секторе Газа и Египте в ожидании эвакуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:32

2023-11-28T11:32

2023-11-28T11:40

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

россия

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Несколько сотен россиян находятся в секторе Газа и Египте в ожидании эвакуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT."Значительное количество, несколько сотен, граждан нашей страны остаются в секторе Газа и на территории Египта в ожидании эвакуации", - сказала Захарова.Она добавила, что многие люди, которые хотели покинуть Газу, не могли этого сделать из-за неработающих мобильной связи, интернета - желавшие уехать из сектора даже не могли физически об этом сообщить."Мы продолжаем получать заявки на вывоз и эвакуацию от российских граждан.... Работа по эвакуационным мероприятиям будет продолжена", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

египет

россия

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, россия, в мире, мария захарова