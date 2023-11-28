https://ria.ru/20231128/evakuatsiya-1912309991.html
Захарова рассказала о работе по эвакуации россиян из сектора Газа и Египта
Захарова рассказала о работе по эвакуации россиян из сектора Газа и Египта - РИА Новости, 28.11.2023
Захарова рассказала о работе по эвакуации россиян из сектора Газа и Египта
Несколько сотен россиян находятся в секторе Газа и Египте в ожидании эвакуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:32
2023-11-28T11:32
2023-11-28T11:40
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
россия
в мире
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909148936_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41cf8873bc649828d0886f8388e657ab.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Несколько сотен россиян находятся в секторе Газа и Египте в ожидании эвакуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT."Значительное количество, несколько сотен, граждан нашей страны остаются в секторе Газа и на территории Египта в ожидании эвакуации", - сказала Захарова.Она добавила, что многие люди, которые хотели покинуть Газу, не могли этого сделать из-за неработающих мобильной связи, интернета - желавшие уехать из сектора даже не могли физически об этом сообщить."Мы продолжаем получать заявки на вывоз и эвакуацию от российских граждан.... Работа по эвакуационным мероприятиям будет продолжена", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
египет
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909148936_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_5606ece3464dff1c63f5951a45f28e1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, россия, в мире, мария захарова
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Россия, В мире, Мария Захарова
Захарова рассказала о работе по эвакуации россиян из сектора Газа и Египта
Захарова: в Газе и Египте остались несколько сотен россиян в ожидании эвакуации