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Захарова рассказала о работе по эвакуации россиян из сектора Газа и Египта - РИА Новости, 28.11.2023
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11:32 28.11.2023 (обновлено: 11:40 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/evakuatsiya-1912309991.html
Захарова рассказала о работе по эвакуации россиян из сектора Газа и Египта
Захарова рассказала о работе по эвакуации россиян из сектора Газа и Египта - РИА Новости, 28.11.2023
Захарова рассказала о работе по эвакуации россиян из сектора Газа и Египта
Несколько сотен россиян находятся в секторе Газа и Египте в ожидании эвакуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:32
2023-11-28T11:40
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
россия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Несколько сотен россиян находятся в секторе Газа и Египте в ожидании эвакуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.&quot;Значительное количество, несколько сотен, граждан нашей страны остаются в секторе Газа и на территории Египта в ожидании эвакуации&quot;, - сказала Захарова.Она добавила, что многие люди, которые хотели покинуть Газу, не могли этого сделать из-за неработающих мобильной связи, интернета - желавшие уехать из сектора даже не могли физически об этом сообщить."Мы продолжаем получать заявки на вывоз и эвакуацию от российских граждан.... Работа по эвакуационным мероприятиям будет продолжена", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, россия, в мире, мария захарова
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Россия, В мире, Мария Захарова
Захарова рассказала о работе по эвакуации россиян из сектора Газа и Египта

Захарова: в Газе и Египте остались несколько сотен россиян в ожидании эвакуации

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Несколько сотен россиян находятся в секторе Газа и Египте в ожидании эвакуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.
«

"Значительное количество, несколько сотен, граждан нашей страны остаются в секторе Газа и на территории Египта в ожидании эвакуации", - сказала Захарова.

Она добавила, что многие люди, которые хотели покинуть Газу, не могли этого сделать из-за неработающих мобильной связи, интернета - желавшие уехать из сектора даже не могли физически об этом сообщить.
"Мы продолжаем получать заявки на вывоз и эвакуацию от российских граждан.... Работа по эвакуационным мероприятиям будет продолжена", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетРоссияВ миреМария Захарова
 
 
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