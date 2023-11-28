https://ria.ru/20231128/energosnabzhenie-1912274373.html

МЧС рассказало о ситуации в Крыму и на Кубани после шторма

МЧС рассказало о ситуации в Крыму и на Кубани после шторма - РИА Новости, 28.11.2023

МЧС рассказало о ситуации в Крыму и на Кубани после шторма

Энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:09

2023-11-28T08:09

2023-11-28T08:16

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС России."Полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым. В Ростовской области вода сошла, подтопленных населенных пунктов нет, на месте проводится работа оценочных комиссий", - говорится в сообщении.Кроме того, как сообщается, из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. В пунктах временного размещения находится 91 человек, остальные пострадавшие предпочли остаться у родственников. Добавляется, что в Крыму, ДНР, Краснодарском крае и Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка.Также отмечается, что около 3,5 тысячи спасателей и 1,2 тысячи единиц техники работают в местах происшествий.

https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912035453.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии