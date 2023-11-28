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МЧС рассказало о ситуации в Крыму и на Кубани после шторма - РИА Новости, 28.11.2023
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08:09 28.11.2023 (обновлено: 08:16 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/energosnabzhenie-1912274373.html
МЧС рассказало о ситуации в Крыму и на Кубани после шторма
МЧС рассказало о ситуации в Крыму и на Кубани после шторма - РИА Новости, 28.11.2023
МЧС рассказало о ситуации в Крыму и на Кубани после шторма
Энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T08:09
2023-11-28T08:16
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС России."Полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым. В Ростовской области вода сошла, подтопленных населенных пунктов нет, на месте проводится работа оценочных комиссий", - говорится в сообщении.Кроме того, как сообщается, из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. В пунктах временного размещения находится 91 человек, остальные пострадавшие предпочли остаться у родственников. Добавляется, что в Крыму, ДНР, Краснодарском крае и Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка.Также отмечается, что около 3,5 тысячи спасателей и 1,2 тысячи единиц техники работают в местах происшествий.
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краснодарский край
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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии
Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Сильный шторм на Черноморском побережье России
МЧС рассказало о ситуации в Крыму и на Кубани после шторма

МЧС: энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Последствия стихийного бедствия в Крыму
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым. В Ростовской области вода сошла, подтопленных населенных пунктов нет, на месте проводится работа оценочных комиссий", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщается, из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. В пунктах временного размещения находится 91 человек, остальные пострадавшие предпочли остаться у родственников. Добавляется, что в Крыму, ДНР, Краснодарском крае и Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка.
Также отмечается, что около 3,5 тысячи спасателей и 1,2 тысячи единиц техники работают в местах происшествий.
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Краснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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