https://ria.ru/20231128/elektromobil-1912351276.html

Китайский XPeng показал летающий электромобиль

Китайский XPeng показал летающий электромобиль - РИА Новости, 28.11.2023

Китайский XPeng показал летающий электромобиль

Китайский производитель электромобилей XPeng показал прототип летающего электромобиля на проходящей в Пекине выставке China International Supply Chain Expo... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:51

2023-11-28T13:51

2023-11-28T13:51

технологии

китай

пекин

дубай

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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китайский производитель электромобилей XPeng показал прототип летающего электромобиля на проходящей в Пекине выставке China International Supply Chain Expo (CISCE), передает корреспондент РИА Новости. Двухместный пассажирский беспилотник XPeng Voyager X2 способен развивать скорость до 130 километров в час и подниматься на высоту 1 километр над землей. Аэромобиль весит 560 килограммов, он работает от электрического аккумулятора и способен находиться в воздухе до 35 минут. В октябре прошлого года аэромобиль совершил свой первый публичный полет в Дубае. China International Supply Chain Expo (CISCE) впервые проходит в Китае с 28 ноября по 2 декабря, в общей сложности в ней принимают участие 515 компаний из Китая и других стран. Выставочная площадь Экспо составляет 100 тысяч квадратных метров. Выставочное пространство разделено на различные тематические зоны, в частности, посвященные зеленым технологиям в сельском хозяйстве, чистой энергетике, цифровым технологиям, здоровому образу жизни и так далее. На выставке представлены стенды компаний из таких стран как США, Япония, Великобритания, Германия, Вьетнам, Таиланд, Бразилия, Австралия, Сингапур, Южная Корея, Венгрия, Турция и других.

https://ria.ru/20231128/vnedorozhnik-1912323122.html

китай

пекин

дубай

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технологии, китай, пекин, дубай