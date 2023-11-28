Китайский XPeng показал летающий электромобиль
Китайский XPeng показал прототип летающего электромобиля Voyager X2
© AP Photo / Kamran JebreiliЛетающий электромобиль XPeng X2
© AP Photo / Kamran Jebreili
Летающий электромобиль XPeng X2. Архивное фото
ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китайский производитель электромобилей XPeng показал прототип летающего электромобиля на проходящей в Пекине выставке China International Supply Chain Expo (CISCE), передает корреспондент РИА Новости.
Двухместный пассажирский беспилотник XPeng Voyager X2 способен развивать скорость до 130 километров в час и подниматься на высоту 1 километр над землей.
Аэромобиль весит 560 килограммов, он работает от электрического аккумулятора и способен находиться в воздухе до 35 минут.
В октябре прошлого года аэромобиль совершил свой первый публичный полет в Дубае.
China International Supply Chain Expo (CISCE) впервые проходит в Китае с 28 ноября по 2 декабря, в общей сложности в ней принимают участие 515 компаний из Китая и других стран. Выставочная площадь Экспо составляет 100 тысяч квадратных метров. Выставочное пространство разделено на различные тематические зоны, в частности, посвященные зеленым технологиям в сельском хозяйстве, чистой энергетике, цифровым технологиям, здоровому образу жизни и так далее. На выставке представлены стенды компаний из таких стран как США, Япония, Великобритания, Германия, Вьетнам, Таиланд, Бразилия, Австралия, Сингапур, Южная Корея, Венгрия, Турция и других.