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Китайский XPeng показал летающий электромобиль - РИА Новости, 28.11.2023
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13:51 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/elektromobil-1912351276.html
Китайский XPeng показал летающий электромобиль
Китайский XPeng показал летающий электромобиль - РИА Новости, 28.11.2023
Китайский XPeng показал летающий электромобиль
Китайский производитель электромобилей XPeng показал прототип летающего электромобиля на проходящей в Пекине выставке China International Supply Chain Expo... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:51
2023-11-28T13:51
технологии
китай
пекин
дубай
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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китайский производитель электромобилей XPeng показал прототип летающего электромобиля на проходящей в Пекине выставке China International Supply Chain Expo (CISCE), передает корреспондент РИА Новости. Двухместный пассажирский беспилотник XPeng Voyager X2 способен развивать скорость до 130 километров в час и подниматься на высоту 1 километр над землей. Аэромобиль весит 560 килограммов, он работает от электрического аккумулятора и способен находиться в воздухе до 35 минут. В октябре прошлого года аэромобиль совершил свой первый публичный полет в Дубае. China International Supply Chain Expo (CISCE) впервые проходит в Китае с 28 ноября по 2 декабря, в общей сложности в ней принимают участие 515 компаний из Китая и других стран. Выставочная площадь Экспо составляет 100 тысяч квадратных метров. Выставочное пространство разделено на различные тематические зоны, в частности, посвященные зеленым технологиям в сельском хозяйстве, чистой энергетике, цифровым технологиям, здоровому образу жизни и так далее. На выставке представлены стенды компаний из таких стран как США, Япония, Великобритания, Германия, Вьетнам, Таиланд, Бразилия, Австралия, Сингапур, Южная Корея, Венгрия, Турция и других.
https://ria.ru/20231128/vnedorozhnik-1912323122.html
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технологии, китай, пекин, дубай
Технологии, Китай, Пекин, Дубай
Китайский XPeng показал летающий электромобиль

Китайский XPeng показал прототип летающего электромобиля Voyager X2

© AP Photo / Kamran JebreiliЛетающий электромобиль XPeng X2
Летающий электромобиль XPeng X2 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
Летающий электромобиль XPeng X2. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Китайский производитель электромобилей XPeng показал прототип летающего электромобиля на проходящей в Пекине выставке China International Supply Chain Expo (CISCE), передает корреспондент РИА Новости.
Двухместный пассажирский беспилотник XPeng Voyager X2 способен развивать скорость до 130 километров в час и подниматься на высоту 1 километр над землей.
Аэромобиль весит 560 килограммов, он работает от электрического аккумулятора и способен находиться в воздухе до 35 минут.
В октябре прошлого года аэромобиль совершил свой первый публичный полет в Дубае.
China International Supply Chain Expo (CISCE) впервые проходит в Китае с 28 ноября по 2 декабря, в общей сложности в ней принимают участие 515 компаний из Китая и других стран. Выставочная площадь Экспо составляет 100 тысяч квадратных метров. Выставочное пространство разделено на различные тематические зоны, в частности, посвященные зеленым технологиям в сельском хозяйстве, чистой энергетике, цифровым технологиям, здоровому образу жизни и так далее. На выставке представлены стенды компаний из таких стран как США, Япония, Великобритания, Германия, Вьетнам, Таиланд, Бразилия, Австралия, Сингапур, Южная Корея, Венгрия, Турция и других.
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ТехнологииКитайПекинДубай
 
 
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